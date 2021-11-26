Елена Зеленская в эффектном образе обратилась к украинцам из-за насилия. Фото

В четверг, 25 ноября, уже традиционно Украина поддержала Всемирную акцию "16 дней против насилия". В частности, в столице стартовал интерактивный проект "Річ у тім". Посетила важное мероприятие жена президента Елена Зеленская, которая не только произнесла чувственную речь, но и покорила присутствующих элегантным образом.

Фотографиями с открытия акции Зеленская поделилась на личной страничке в Instagram. В публикации она в очередной раз напомнила, что домашнее насилие, по статистике, прячется в каждой пятой украинской семье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Річ у тім" – это проект, который показывает, что абсолютно любой бытовой предмет, как посуда, игрушки или спицы для вязания, может быть инструментом насилия. Реальные истории жертв, связанные с этими принадлежностями, рассказали известные украинские деятели, спортсмены, телеведущие, актеры и музыканты.

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"Каждый четвертый, кто столкнулся с домашним насилием, молчит об этом. Из-за страха, беспомощности, а еще хуже – из-за того, что уже смирился и считает, что ничего не поделаешь, что так должно быть. Там, где людям тяжело говорить, за них заговорили вещи. Говорят, оружие в одних руках – защита, в других – угроза. Так же, как оказалось, с любыми предметами", – говорила Елена Зеленская.

Первая леди выбрала для публичного выхода приталенное кашемировое пальто длины миди темно-синего цвета. Классический крой подчеркнул ее изящную фигуру, придав образу особой элегантности. А изысканности добавил асимметричный воротник, под которым проглядывался светлый платок с черными узорами.

Под пальто Елена Зеленская надела черные брюки прямого кроя и остроносые сапоги на невысоком каблуке. На некоторых фотографиях можно заметить рукава свитера шоколадного цвета. Завершенности образу добавили аккуратные золотые сережки и фирменная прическа первой леди: легкие локоны, уложенные с одной стороны за ухо.

Во время речи Елена Зеленская призвала делать смелые шаги против насилия: не замалчивать, если вы стали свидетелем и не бояться рассказать, если стали жертвой.

"Также я обращаюсь к пострадавшим. Не бойтесь говорить. Вы не одни! Рассказать об этом не стыдно, вас поддержат. Есть правительственная горячая линия 1547 для помощи пострадавшим от домашнего насилия. Есть убежища – шелтеры, где можно спрятаться от обидчика. И шелтеров будет еще больше, потому что обустраиваются новые. И, пожалуйста, не оправдывайте обидчиков. Бьет и оскорбляет – это не любовь. Наконец-то надо это осознать", – обратилась к гражданам первая леди.

Коротко о знаменитости:

Елена Владимировна Зеленская (Кияшко) – 43-летняя супруга шестого украинского президента Владимира Зеленского. Как и ее избранник, родом из Кривого Рога.

Пара поженилась в 2003 году. Владимир и Елена учились в одной школе, но общаться начали в студенческие годы.

Ранее была сценаристом студии "Квартал-95". Сейчас как первая леди страны выбрала для себя четыре основные направления деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская вышла на публику во время визита во Львов в модном черном костюме строгого стиля. Деловой лук жена главы украинского государства разбавила бордовым лаком на ногтях и туфлями на каблуке похожего оттенка. Посмотреть фото можно в нашем материале.