Дизайнеры вводят тренд на прозрачные платья. Фото

Известные дизайнеры все чаще используют на своих показах материалы, через которые модели и звезды демонстрируют грудь и ягодицы своим фанатам. Прозрачные платья будут новым трендом в коллекциях мировых домов мод в 2022 году.

Глубокое декольте и высокие разрезы больше никого не удивляют, поэтому художники открывают еще больше доступа к телу знаменитостей. OBOZREVATEL собрал самые смелые образы, которые, вероятно, скоро можно будет увидеть на красных дорожках (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кристиан Кован представил макси-платье с одним рукавом. Экстравагантность состоит в том, что оно выполнено из прозрачной оранжево-красной ткани, а модель вышла на подиум без белья.

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На том же показе англичанин продемонстрировал короткое платье, которое выглядит как топ и юбка.

Итальянский модный дом Миссони тоже создал макси-платье, однако на бретелях, которые цепляются на одно плечо. Черный плетеный материал открыл зрителям все прелести модели-витилиго.

Американский фэшн-дизайнер Кристиан Сириано также не захотел скрывать грудь фанаток своего бренда. 35-летний мужчина показал полностью прозрачное платье, которое кое-где украшено кружевами. Эффектности ему добавили объемные рукава и пояс.

Такой откровенности американцу оказалось недостаточно, поэтому он представил еще более прозрачное платье со шлейфом. Кружева на нем в разы меньше, чем на предыдущем варианте.

OBOZREVATEL также писал о новом тренде на открытые бедра. Блогеры и звезды перестали одевать белье, ведь вырез на ноге стал экстремально высоким.