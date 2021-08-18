Что надеть на 1 сентября: готовые образы от стилиста. Фото

1 сентября уже не за горами, значит, самое время задуматься о праздничном аутфите для торжественной линейки. Юбка в бельевом стиле с классическими лодочками или трендовое платье-комбинация – лишь несколько возможных вариантов.

Плиссированную юбку можно смело назвать универсальной вещью, поскольку она легко вписывается в гардероб. Дополнить ее можно укороченным жилетом. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Анастасия Надточий (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Платье-рубашка в сочетании с обувью на аккуратном каблуке и подходящими аксессуарами тоже отлично подойдет для 1 сентября.

Широкие брюки в модном в этом сезоне оттенке, блуза с ярким принтом и практичные балетки – еще один хороший вариант.

Брючный костюм трендового цвета и базовый топ вместе смотрятся максимально элегантно. Завершить лук следует красивыми аксессуарами и правильно подобранной обувью.

"Чего лучше избегать в образе? Сильно обтягивающих вещей, экстремального мини и глубоких декольте. Также не стоит идти в трениках и откровенно расслабленных образах. Давайте уважать учителей, школу и наших детей, ведь для них это праздник", – резюмировала специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами советами о 12 вещах для гардероба старшеклассницы и студентки. Сюда входят белые рубашки из плотной ткани, кардиганы, жилеты и удобные лоферы.