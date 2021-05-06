Брюки в стиле ретро стали весенне-летним трендом 2021. Фото

Многие дизайнеры черпают вдохновение из стилистики прошлых эпох, создавая при этом актуальные и современные вещи. К примеру, модели брюк – в новых модных коллекциях есть и эстетика 60-х, и минимализм 90-х.

Так, издание Vogue UA пишет, что для 1960-х годов характерными были яркие цвета и пестрые принты. Вдохновившись тем временем, эксперты создали брючный костюм в мелкий цветочный рисунок, без которого этой весной не обойтись (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В 1970-х актуальными были струящиеся силуэты и графичные принты. Это и стало основой для создания свободных брюк с лаконичным дизайном.

Восьмидесятые – время дерзких силуэтов и смелых решений, когда плечи становились все шире, а талия уже. По такой концепции и был создан комбинезон с прямыми брюками и рукавами-жиго, который так полюбился многим.

В 1990-е мода стала спокойнее и минималистичнее. Классическое сочетание черного и белого все чаще встречалось в коллекциях. И сейчас дизайнеры используют эту идею для создания весенне-летних образов.

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