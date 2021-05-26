Босоножки на мини-каблуке и плоской подошве – тренд 2021 года. Фото
Стилист Юлия Мартынова рассказала о самых модных босоножках 2021 года. Она заявила, что сейчас в тренде удобные модели, среди которых – варианты на низком ходу, слайд-бэк и другие.
Их можно комбинировать с классическими костюмами, романтичными платьями и даже с уличным стилем. Такими подробностями эксперт поделилась в эфире телеканала Kyiv LIVE (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Также стоит присмотреться к босоножкам kitten heels. Под этим термином подразумевается невысокий каблук, расширенный к основанию пятки, в классическом варианте 50-х годов. Однако Мартынова отметила, что они больше подходят только тем, у кого тонкие щиколотки.
Стилист посоветовала в 2021 году выбирать босоножки на среднем каблуке, плоской подошве или непривычные для себя модели. С отрытой пяткой, на завязке, плетенные и другие. Они сделают ваш образ более эффектным и запоминающимся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Татьяна Волкова рассказала, что в 2021 году на пике популярности серый цвет. Этот оттенок снова начал возвращаться в моду, так как он не менее базовый и максимально комфортный в комбинаторике.
Также летом 2021 на пике популярности будут геометрические, стеганые и всеми любимые плетеные сумки. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.