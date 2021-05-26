Босоножки на мини-каблуке и плоской подошве – тренд 2021 года. Фото

Стилист Юлия Мартынова рассказала о самых модных босоножках 2021 года. Она заявила, что сейчас в тренде удобные модели, среди которых – варианты на низком ходу, слайд-бэк и другие.

Их можно комбинировать с классическими костюмами, романтичными платьями и даже с уличным стилем. Такими подробностями эксперт поделилась в эфире телеканала Kyiv LIVE (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Также стоит присмотреться к босоножкам kitten heels. Под этим термином подразумевается невысокий каблук, расширенный к основанию пятки, в классическом варианте 50-х годов. Однако Мартынова отметила, что они больше подходят только тем, у кого тонкие щиколотки.

Стилист посоветовала в 2021 году выбирать босоножки на среднем каблуке, плоской подошве или непривычные для себя модели. С отрытой пяткой, на завязке, плетенные и другие. Они сделают ваш образ более эффектным и запоминающимся.

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