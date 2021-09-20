Антитренды обуви осень-зима 2021: стилист показала модели, от которых нужно избавиться

Стилист и блогер Екатерина Полякова показала неактуальные модели обуви сезона осень-зима, от которых стоит избавиться. В их числе сапоги на платформе, ботинки с мехом и закрытые туфли.

По ее словам, неактуальная обувь сразу портит весь образ, поэтому нужно быть осторожными при покупке новой. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото доскролльте, новость до конца).

Стилист отметила, что яркая заметная обувь на массивной подошве остается в тренде, однако есть модели, которых нужно остерегаться.

"Аккуратные ботиночки, сапожки с небольшим каблучком и вздернутым мысом по-прежнему неактуальны. Также остерегайтесь лишнего декора вроде перфорации и невнятных украшений", – говорится в посте.

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В тренде сапоги на платформе в стиле 90-х с квадратным мысом. А вот сапоги с круглым вздернутым мысом будут уже неактуальными.

Челси на грубой подошве остаются в тренде. Классические челси актуальны, однако важна перфорация и разводы.

Эта модель обуви на пике популярности. Яркие, на рельефной подошве – отличный вариант для дождливой осени.

В этом сезоне также особенно актуальны модели обуви с комбинированными материалами.

Актуальный силуэт закрытых туфель должен закрывать лодыжки. Массивная подошва повышает градус стиля.

Одни из самых модных – на каблуке с квадратным мысом. А вот лоферы на прорезиненной подошве – уже неактуальны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Екатерина Царская создала чек-лист стильной верхней одежды на осень. В него вошли косухи, пиджаки, тренчи и многое другое.