Антитренды и база: какую обувь нужно носить этой весной. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что есть универсальные модели обуви (база) и полная их противоположность – антитренды, которые могут испортить образ. Здесь важно не ошибиться, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно.

Этой информацией специалист поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Шпаргалки в виде картинок помогут с легкостью понять, чего еще не хватает в весеннем гардеробе, а что уже давно пора выбросить.

Екатерина разъяснила, что база – самая универсальная обувь, которую легко вписать в гардероб. Как правило, в ней минимум деталей, но сочетать такую обувь можно с огромным количеством образов.

"Справа тренды – то, что сейчас особенно популярно и добавит в образ изюминку.

Слева антитренды – модели-сорняки, которые никак не актуализировать. Такие точно не стоит покупать. А если есть, то по возможности заменить. Потому что они автоматически губят стиль", – объяснила стилист подробнее.

Какие балетки носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие лоферы носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие кроссовки носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие ботинки носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие ботильоны носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие сапоги носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Какие туфли носить этой весной. instagram.com/stylist.kate

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные тренды юбок весны 2021. Кожаные, мини, трикотажные – каждая модница точно найдет свой вариант.