Анджелина Джоли удивила выбором верхней одежды в разгар летней жары. Фото

Голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли, похоже, с нетерпением ждет осень. Она появилась на Венецианском кинофестивале-2024 в Италии в разгар жары в бежевом тренче, брюках и высоких сапогах.

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Единственными вещами, указывавшими на то, что на улице лето, а не зима, были короткий рукав ее бежевого двубортного пальто и солнечные очки. Журнал ELLE пишет, что от жары актрису также спасала ее привычная для путешествий одежда – белая футболка и укороченные темно-синие брюки.

На ногах у нее красовалась пара высоких черных сапог от Mulberry с ремешками. Глаза Джоли скрыла за солнцезащитными очками в оправе "кошачий глаз", а на ее левой руке виднелись часы с кожаным ремешком.

К слову, как передают синоптики, температура воздуха в Венеции достигает 31-32 градусов Цельсия, поэтому образ с бежевым тренчем в такую погоду многим может показаться довольно странным и осенним. Впрочем, модель Эмили Ратаковски в конце июля уже успела задать тон модной осени-2024. Она вышла на улицу в спортивных шортах и футболке, а на ноги обула массивные байкерские ботинки. Вероятно, по ее стопами пошла Анджелина Джоли, чтобы задать тренд на тренчи с коротким рукавом.

Что интересно, актриса не единственная, кто любит этот формат верхней одежды в солнечную осеннюю погоду. Дженнифер Лопес в ноябре прошлого года была замечена в нюдовом платье-пальто в стиле тренча.

Певица Селена Гомес прошлым летом также прогуливалась по улице в легком пальто черного цвета. Ее талию подчеркивал широкий пояс, придавший образу эффектности. А вот супермодель Белла Хадид носит тренчи даже в тропиках, но облегчает наряд легким основным слоем одежды.

Одной из причин, почему знаменитости надевают в солнечную летнюю погоду демисезонную одежду, может быть желание оградить свою кожу от вредного ультрафиолетового излучения и нежелание наносить spf.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес выгуляла новый образ в стиле бохо. Этот стиль снова возвращается в моду и предположительно станет настоящим трендом осени 2024 года.

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