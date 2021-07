Андре Тан представил новую школьную коллекцию детской одежды – Andre TAN Kids

Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды – Andre TAN Kids, осень-зима 21/22. Коллекция отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей – стильный и удобный casual. В новой коллекции, все как у взрослых, соблюдены тренды на oversize и unisex – это выглядит модно и точно понравится взрослеющему школьнику.

Как сообщила пресс-служба дизайнера, в коллекции рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузы, свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из представленного разнообразия вещей легко собрать стильный школьный образ, который подчеркнет индивидуальность ребенка, и поможет ему влиться в компанию настоящим модником.

Одежда сшита из высококачественных тканей, и не сковывает движений. В ней комфортно на протяжении дня, будь то школа, прогулка или вечеринка с друзьями. Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий.

Среди "фишек" одежды Andre TAN Kids – излюбленные фразы тинейджеров, оригинальные надписи, похожие на временные татуировки, а еще принт-комикс, и веселые картинки кота Поролона, который давно стал узнаваемым мемом.

Модный бренд Andre TAN Kids совместно с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES дополнили новую коллекцию рюкзаками для подростков. В капсульную коллекцию вошли современные сумки и рюкзаки – 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие надписи на полях школьных тетрадей. Коллаборация YES by Andre TAN – это базовые цвета, продуманная система хранения, практичные материалы и высокое качество изделий.

Новая школьная коллекция будет представлена в мультибрендовых бутиках Andre TAN и магазинах Andre TAN Kids по всей Украине уже в начале августа.