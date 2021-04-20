Андре Тан посоветовал топ-5 фильмов о моде

Украинский дизайнер Андре Тан составил список популярных фильмов о моде и стиле, которые можно посмотреть на самоизоляции. Среди них есть картины, посвященные Валентино, а также о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году.

По словам эксперта, они точно смогут вдохновить вас. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

Фильм посвящен королю, вернее императору высокой моды – Валентино. Почему император? Когда речь идет о роскошном изделии, сплетенном из тончайших нитей изящной простоты, люди говорят: "Как у Валентино". Над картиной работали более двух лет.

У каждой религии есть своя Библия. Мода – не исключение. Отличный документальный фильм о создании самого главного выпуска Vogue. Фильм – настоящий пропуск в закулисье моды.

Документальный сериал Netflix о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году. Целых семь дней съемочная команда ходила по пятам легенды.

Фильм о том, как подготовить коллекцию за восемь недель. На экране вы не увидите личную жизнь героев или что-то кроме того, как сотрудники ателье работают как рабы.

Это не совсем полноценное кино, это цикл передач о винтажном магазине и ее владелице Диорис. Кто из селебрити регулярно покупает винтаж? Что такое "чаша Грааля" в винтажном бизнесе? Все узнаете при просмотре.

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