Андре Тан посоветовал топ-5 фильмов о моде
Украинский дизайнер Андре Тан составил список популярных фильмов о моде и стиле, которые можно посмотреть на самоизоляции. Среди них есть картины, посвященные Валентино, а также о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году.
По словам эксперта, они точно смогут вдохновить вас. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram."Валентино: Последний император", 2008
Фильм посвящен королю, вернее императору высокой моды – Валентино. Почему император? Когда речь идет о роскошном изделии, сплетенном из тончайших нитей изящной простоты, люди говорят: "Как у Валентино". Над картиной работали более двух лет.
У каждой религии есть своя Библия. Мода – не исключение. Отличный документальный фильм о создании самого главного выпуска Vogue. Фильм – настоящий пропуск в закулисье моды.
Документальный сериал Netflix о закулисье кутюрного показа Карла Лагерфельда в 2018 году. Целых семь дней съемочная команда ходила по пятам легенды.
Фильм о том, как подготовить коллекцию за восемь недель. На экране вы не увидите личную жизнь героев или что-то кроме того, как сотрудники ателье работают как рабы.
Это не совсем полноценное кино, это цикл передач о винтажном магазине и ее владелице Диорис. Кто из селебрити регулярно покупает винтаж? Что такое "чаша Грааля" в винтажном бизнесе? Все узнаете при просмотре.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Андре Тан посоветовал модницам выбирать очки с оправой, подходящей к чертам лица. В сезоне 2021 в тренде будут квадратные аксессуары в стиле 70-х, деликатные круглые, а также авиаторы.
Также Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции – платьем, которое скроет любые недостатки и не сковывает движения.