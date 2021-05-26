Андре Тан показал, какие косынки будут в моде этим летом. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.

Об этом эксперт рассказал на своей странице в Instagram, записав несколько соответствующих stories (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что сочетать косынку можно с легким комбинезоном, который не сдает модных позиций уже не один сезон. Кроме того, выбирать наряд стоит яркого оттенка – это сделает образ эффектным.

"Как чувствовать себя комфортно даже в самый знойный день? Просто одеть комбинезон, который не выходит из моды уже три сезона подряд, и дополнить образ трендовой косынкой", – объяснил подробнее модельер.

Отметим, что платок на голову в весенне-летнем сезоне 2021 вытеснил обручи, ободки и жемчужные заколки. Его можно завязать на затылке, повязать на шею, или использовать вместо резинки для волос.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что платья в пасторальном стиле, которые по-другому называют "пастушьими" – один из главных трендов сезона весна-лето 2021. Главной отличительной чертой таких нарядов являются струящиеся и воздушные натуральные ткани, простые линии и силуэты, полевые узоры, открытые плечи и объемные рукава.