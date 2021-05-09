Андре Тан показал идеальный образ на прохладную погоду

Украинский дизайнер Андре Тан показал самый стильный наряд, который хорошо дополнит любой гардероб во время прохладной погоды. Так, весной в 2021 году в тренде будет удлиненная рубашка.

О самом модном наряде на весну Тан рассказал в Instagram-stories. Модельер рекомендует обратить внимание на рубашку из шелка, материал который также будет возглавлять модные тренды в этом году. На весну следует отдавать преимущество удлиненной рубашке с длинным рукавом синего оттенка.

Кроме того, при выборе наряда на весну стоит обратить внимание на задний крой, который должен иметь закругленную форму.

Рубашку из шелка, где рукава фиксируются на кистях с помощью манжетов, Тан советует носить в прохладную погоду с oversize брюками и штанами-клеш в тон.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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