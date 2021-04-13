Андре Тан показал идеальное платье на сезон весна-лето 2021. Фото
Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции – платьем, которое скроет любые недостатки и не сковывает движения.
Наряд имеет обнаженные плечи, объемные рукава и вставки из французского кружева. Об этом Тан рассказал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Также в платье есть баска снизу и карманы для удобства. По словам дизайнера, если у вас не будет такого наряда в сезоне, то "вы будете несчастной женщиной".
Отметим, что платье есть в наличии любых размеров и как темной, так и яркой расцветки.
Коротко о знаменитости:
Андре Тан – украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
Женат на украинской предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.
Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.
Дизайнер Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.