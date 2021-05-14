Андре Тан и Катя Осадчая презентовали совместную коллекцию: опубликованы фото нарядов

В четверг, 13 мая, прошел масштабный показ коллекции Андре Тана и Кати Осадчей. Мероприятие организовали на территории ландшафтного парка "Співоче поле".

Декорациями для моделей в белых романтичных платьях и лаконичных брючных костюмах послужили живописные лужайки с тюльпанами. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службеАндре Тана (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что все вещи в коллекции выполнены из экологичных материалов, соответственно, с минимальным уроном для природы. Так, Тан использовал органический хлопок, лен и инновационные ткани из переработанного сахарного тростника, стеблей риса, веток бананов и ананасовых листьев.

Главный цвет коллекции – белый, как символ обновления. Хорошим дополнением образов стали естественный макияж и укладки моделей.

Кроме того, дизайнеры не забыли и про головные уборы: широкополые соломенные шляпы, косынки и обручи с бантами – знаковые аксессуары в гардеробе Осадчей.

"Наша совместная с Андре коллекция – это образы вне времени, вдохновленные нашей культурой и традициями. Мой повседневный летний гардероб – это, в основном, платья, брюки, шорты, блузы светлых оттенков из натуральных тканей, которые я ношу не одно лето. Каждое платье связано с путешествием, беззаботным отпуском и морскими приключениями. В этих образах можно пойти на пляж, а после оказаться на встрече с друзьями или на вечеринке-пикнике", – добавила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, что в сезоне 2021 в тренде платья с оголенными плечами и бельевого стиля. Кроме того, по словам эксперта, сейчас в моде апельсиновый цвет.