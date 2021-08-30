Актуальная обувь на осень 2021: стилист назвала модные варианты. Фото

Осенью 2021 года в моде базовые модели обуви и более трендовая их интерпретация. Стилист Юлия Литвинова отметила, что важно обращать внимание на детали и особенности обуви – подошва, мыс и высота голенища.

Соответствующий пост появился в Instagram. Эксперт подобрала обувь, которая идеально впишется в любой образ и сделает его более стильным (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Кеды и кроссовки

Сейчас существует огромное количество разных моделей, что позволяет найти идеальную пару для каждой модницы. Основой стильного лука являются белые кеды и кроссовки со средней толщиной подошвы.

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Лоферы

Хит теплых сезонов – лоферы, которые можно носить как с широкими брюками и мини юбками, так и с рубашками и шортами. Подошва лоферов может быть разной – как тонкая, так и с большой толщиной.

Полуботинки

Актуальными на сезон осени 2021 станут полуботинки с массивной подошвой. Эта позиция обуви отлично впишется в любой стиль и будет еще долго в трендах.

Обувь с покрытием

Прекрасно подойдут для демисезона практичные и стильные ботинки со шнуровкой или без нее с голенищем выше щиколотки. Такая обувь должна быть на толстой подошве и местами с прорезиновым покрытием.

Ботильоны

Данная позиция обуви не теряет своей актуальности уже около года. Модели необычных форм и расцветок, а также максимально минималистичные – будут приветствоваться осенью 2021.

Ботинки на шнуровке/Челси

Преобразований с прошлого года с этой обувью не произошло. Ботинки на шнурках – это модное решение, которое станет ярким акцентом образа. Также это практичная обувь, которую можно сочетать почти с любым луком.

Туфли "Мэри Джейн"/Стиль 70-х

Данная модель туфель на очень маленьком каблуке и тонкой подошве была создана изначально для детей. Сейчас же модель претерпела множество изменений: ее предлагают как мужчинам, так и женщинам. Также осенью будет в тренде массивные туфли на платформе в стиле 70-х.

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