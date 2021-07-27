5 вещей, которые не покупают люди с хорошим вкусом

Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась рекомендациями, каких покупок нужно избегать. Девушка отметила, что трендовые вещи могут быть в гардеробе, но в меньшем количестве, чем базовые.

По словам эксперта, то, что сейчас на пике тренда, уже завтра может всем надоесть. Екатерина считает, что именно поэтому стоит составлять свой гардероб из менее популярных вещей. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.⠀

"Тренды — это ок. Но когда весь гардероб из одних сплошных трендов, срок службы его не долог. Тренды могут быть в гардеробе, но в меньшем количестве, чем база. И только те, которые действительно отражают стиль, а не просто тренд ради тренда", – написала она.

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Стилист составила для модниц шпаргалку, чего не стоит приобретать:

Подделки

Приобретая подделку, человек обманывает в первую очередь самого себя. Лучше купить аналог дорогой вещи в масс-маркете без видимых примет.

Синтетика

Добавление синтетики в небольших количествах повышает износостойкость изделий. Но 100% полиэстер, акрил и подобные – плохой выбор.

Колготки с лайкрой

Блестящие с эффектом загара – такие колготки не посоветует купить ни один стилист. Выбирайте телесные колготки без блеска, в тон кожи.

Вещи не по размеру

Хранить и тем более покупать веще в надежде до них похудеть – большая ошибка. В гардеробе должны быть вещи, соответствующие реальности.

Вещи с избытком декора

Стилисты знают, что куда практичнее купить простые базовые вещи и при желании дополнять их аксессуарами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Полякова рассказала модницам пять секретов идеального образа. Среди них – перепад объемов, соблюдение пропорций и баланс открытых зон.