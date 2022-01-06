5 вещей из гардероба, на которых нельзя экономить

Современная мода позволяет не только свободно самовыражаться и комфортно одеваться, но и уверенно носить одежду брендов массового потребления. Популярные иконы стиля и модные блогеры на собственном примере показывают, что образы не должны состоять исключительно из "люксовых" вещей – их нужно "разбавлять" масс-маркетом. Однако есть отдельные элементы гардероба, на которые категорически нельзя жалеть денег.

OBOZREVATEL собрал топ-5 вещей, которые нужно купить "один раз и на всю жизнь". Они должны быть высокого качества из прочных материалов, поскольку могут использоваться практически ежедневно.

Сумка

Вместительная и удобная сумка будет с вами и в горе, и в радости, и на свидании, и на работе. Список может быть бесконечно долгим. Это не просто красивый аксессуар – это постоянный ассистент и верный друг. Кроме того, именно сумка может стать неотъемлемой частью повседневного образа и его завершающей деталью, без которой все рухнет.

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Обувь

Начиная от любимых кроссовок, заканчивая вечерними босоножками – на вашей полочке должна стоять качественная обувь. В противном случае, вы можете навредить своему здоровью. Кроме удобства, дорогие туфли на каблуке или грубые ботинки отвечают за завершенность вашего образа и его эстетику. Согласитесь, неправильно подобранная обувь может испортить даже самый идеальный наряд.

Очки

Продолжая тему заботы о здоровье, отметим, что некачественные линзы могут испортить зрение, поэтому экономить на солнцезащитных очках не стоит. А стильный вид и внимание прохожих – приятные дополнительные бонусы.

Часы

Часы, купленные у специализированного ювелирного бренда, автоматически становятся семейной реликвией и смело могут передаваться из поколения в поколение. Они способны сказать о вашем статусе намного больше, чем любая машина и прочая дорогая вещь.

Джинсы

Как не удивительно, в этот список попали и джинсы. Конечно, купить одни такие брюки на всю жизнь невозможно, однако регулярно приобретать качественную вещь на длительный период носки – отличная идея.

Ранее OBOZREVATEL писал про 12 вещей, которые срочно нужно выбросить из гардероба. Среди таких, леггинсы, туфли на шпильке, узкие джинсы и другое. Почему их не стоит носить – читайте в нашем материале.