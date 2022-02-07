5 трендов весны-2022, которые не идут никому. Чем их заменить

Многие именитые дизайнеры уже представили свои модные коллекции на мировых подиумах, однако это вовсе не означает, что трендовые образы из показов стоит повторять в реальной жизни. Порой наряды популярных кутюрье выглядят чрезмерно экспериментально и предназначены исключительно для презентации на сцене.

О трендах, которые лучше обойти стороной, написал женский журнал Marie Claire. Эксперты также рассказали, чем заменить слишком экстравагантные и смелые наряды, но остаться стильной и интересной.

Бесформенный наряд с активным принтом

Слишком яркий и пятнистый принт может стать главным акцентом образа. Проблема в том, что эта роль должна всегда оставаться за вами. Одежда не должна становиться причиной, из-за которой вы потеряетесь как личность. Чтобы избежать модного провала, отдавайте предпочтение приталенным фасонам, не бойтесь глубоких вырезов и больших разрезов. В идеале сочетать принты с однотонными вещами. К примеру, надеть поверх платья в мелкие цветы аккуратный пиджак или свитер.

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Широкие шорты с заниженной талией

И пускай низкая посадка уверенно возвращается из нулевых в тренды 2022-го, это не значит, что всем можно смело с ней экспериментировать. Широкие шорты с заниженной талией нарушают баланс пропорций и режут фигуру. Ноги будут выглядеть визуально больше и короче. Даже обладательницы самых стройных фигур могут потерпеть неудачу в такой модели. Если все-таки решились надеть низкую посадку, то выбирайте широкие штаны или кюлоты.

Гипертрофированные фасоны

То есть те, при виде которых хочется прокомментировать: "Ну это слишком". Чрезмерно большие и привлекающие излишнее внимание аксессуары, одежда и обувь могут выглядеть комично и вовсе неуместно. Лучше выбирайте массивность в противопоставление хрупкости, сочетание тканей разных фактур и использование геометричности в изделиях, четкость и структуру шитья.

Бесконечная драпировка

Многослойные образы с большим количеством ткани пойдут далеко не всем, а самое главное будут неудобны при носке. Девушки невысокого роста в таких нарядах визуально станут еще меньше, а обладательницы лишних кг прибавят в объеме несколько сантиметров. Однако существует одежда с драпировкой, которая будет смотреться выигрышно. Все зависит от использования пояса, правильных стежков и вышивки.

Абстрактные дизайнерские идеи

Воображению именитых кутюрье нет границ. Порой их наряды больше похожи на объекты арт-искусства. Выйдя в продуктовый магазин в золотых очках с бриллиантовыми подвесками, вас скорее примут за городского сумасшедшего, чем за икону стиля. Однако отказывать себе в экспериментах не стоит. Подобными фэшн-идеями можно вдохновляться и интерпретировать их под более спокойные аутфиты.

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