200 пар легендарных кроссовок дизайнера Абло продали на благотворительном аукционе за рекордную сумму

Один из старейших аукционных домов в мире "Сотбис" провел благотворительные торги, на которых были выставлены 200 пар легендарных кроссовок из коллаборации Nike Air Force 1 Х Louis Vuitton от погибшего в ноябре 2021 года дизайнера Вирджила Абло. Всю обувь удалось продать за рекордные 25 миллионов долларов (около 698 млн гривен).

Как сообщает издание Іndependent, в аукционе приняло участие рекордное количество покупателей – 1200 человек. Самыми дорогими оказались кроссовки, которые продали за 352 800 долларов. Причем стартовая цена на них составляла всего $2 тысячи.

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Все кроссовки являлись эксклюзивными – в мире есть только по одному экземпляру каждой из пар. Всем покупателям доставят обувь в комплекте с кожаным чемоданом для хранения.

Средства, вырученные с аукциона, будут направлены в фонд модельера Вирджила Абло The Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund. Он был основан дизайнером для поддержки учеников с академическими перспективами афроамериканского или африканского происхождения в 2020 году.

Отметим, Абло был известен тем, что работал с мегазвездами, включая Канье Уэста и Викторию Бекхэм. Дизайнер занимал должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton с марта 2018 года до своей смерти. Один из самых влиятельных кутюрье в мире скончался 28 ноября 2021-го в возрасте 41 года от редкой формы рака – ангиосаркомы сердца. Он боролся с заболеванием несколько лет.

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