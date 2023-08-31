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Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Анна Кравчук
Lady
4 минуты
2,2 т.
Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Многие украинцы обратили внимание, что в гардеробе первой леди Украины Елены Зеленской стало заметно меньше платьев и юбок с началом полномасштабной войны. Вместо этого супруга президента отдает предпочтение классическим костюмам, часто мужского кроя. Она носит пастельные и темные цвета, которые, как оказалось, выбираются не просто так.

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Стилистка первой леди, основательница бренда Gunia Project Наталья Каменская, подтвердила, что стиль Зеленской после 24 февраля претерпел изменения, а идея носить брючные костюмы вместо платьев имеет особенный смысл. Секретами дизайнер поделилась в интервью Elle.

Образы Зеленской сегодня – это не просто про одежду и стиль, это еще и дополнительная возможность показать на международной арене несокрушимую позицию нашей страны.

"Платья – это классно, но, мне кажется, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенность. Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это посыл миру: Украина борется", – прокомментировала Каменская.

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Стилист подчеркнула, что она с командой после 24 февраля отказалась от ярких цветов и смелых экспериментов. Для первой леди страны, охваченной террористической войной, выбрали лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой гаммой.

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

"Но все равно это образ, подчеркивающий силу Елены Владимировны, ее ум, интеллигентность, культуру и независимость", – добавила дизайнер.

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Каменская также поделилась, что за последние полтора года гардероб жены гаранта обновился процентов на десять. Одежду отшивают только для важных поездок и больших праздников, как, например, День Независимости. Остальное же комбинируют из того, что есть. При этом стилист отмечает, что сейчас таки пытается внедрить в гардероб Зеленской больше платьев.

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Каменская также рассказала, что сразу после вторжения ей и команде пришлось поставить свою деятельность на паузу. Тогда первая леди сообщила, что не нуждается в стилистах и визажистах – "сейчас не до этого".

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

"Все поддержали это решение, потому что оно было абсолютно логичным. Вскоре, когда у первой леди активизировались встречи, возникла необходимость и в нашей помощи. Ведь любые действия с гардеробом — это время, которое супруга президента может и должна использовать для чего-то более полезного. Поэтому мы понемногу начали приобщаться к подготовке новых выходов и выездов. Было принято решение, что мы не шьем ничего нового, а работаем с тем, что у нас есть. Мы миксовали вещи из довоенного гардероба. Так продолжалось некоторое время. Но в июле прошлого лета первая леди должна была отправиться с визитом в США и выступать в Конгрессе. Естественно, она не могла туда пойти в джинсах и кедах", – вспомнила Каменская.

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Стилист подметила, что у первой леди и президента разные роли, что должно проявляться и в их стиле. Для Владимира Александровича, главнокомандующего страны, в которой идет война, флиски и футболки цвета хаки – вполне очевидный выбор. Но его супруга "общается с миром несколько иным способом".

Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

"Мы понимали, что она станет первой женой иностранного лидера, которая выступит в Конгрессе. Конечно, ее образ должен усиливать ее месседжи: "Да, у нас война, но в Украине осталось много людей, которые продолжают работать, волонтерить, наконец, жить жизнь". Плюс такие выходы — это еще и заявление миру о талантливых украинских дизайнерах. Это также поддержка индустрии: Елена Владимировна вышла в свет в костюме — запрос на этот бренд вырос", – поделилась дизайнер.

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