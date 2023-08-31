Это послание миру. Стилистка Елены Зеленской объяснила, почему после 24 февраля первая леди часто носит костюмы

Многие украинцы обратили внимание, что в гардеробе первой леди Украины Елены Зеленской стало заметно меньше платьев и юбок с началом полномасштабной войны. Вместо этого супруга президента отдает предпочтение классическим костюмам, часто мужского кроя. Она носит пастельные и темные цвета, которые, как оказалось, выбираются не просто так.

Видео дня

Стилистка первой леди, основательница бренда Gunia Project Наталья Каменская, подтвердила, что стиль Зеленской после 24 февраля претерпел изменения, а идея носить брючные костюмы вместо платьев имеет особенный смысл. Секретами дизайнер поделилась в интервью Elle.

Образы Зеленской сегодня – это не просто про одежду и стиль, это еще и дополнительная возможность показать на международной арене несокрушимую позицию нашей страны.

"Платья – это классно, но, мне кажется, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенность. Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это посыл миру: Украина борется", – прокомментировала Каменская.

Стилист подчеркнула, что она с командой после 24 февраля отказалась от ярких цветов и смелых экспериментов. Для первой леди страны, охваченной террористической войной, выбрали лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой гаммой.

"Но все равно это образ, подчеркивающий силу Елены Владимировны, ее ум, интеллигентность, культуру и независимость", – добавила дизайнер.

Каменская также поделилась, что за последние полтора года гардероб жены гаранта обновился процентов на десять. Одежду отшивают только для важных поездок и больших праздников, как, например, День Независимости. Остальное же комбинируют из того, что есть. При этом стилист отмечает, что сейчас таки пытается внедрить в гардероб Зеленской больше платьев.

Каменская также рассказала, что сразу после вторжения ей и команде пришлось поставить свою деятельность на паузу. Тогда первая леди сообщила, что не нуждается в стилистах и визажистах – "сейчас не до этого".

"Все поддержали это решение, потому что оно было абсолютно логичным. Вскоре, когда у первой леди активизировались встречи, возникла необходимость и в нашей помощи. Ведь любые действия с гардеробом — это время, которое супруга президента может и должна использовать для чего-то более полезного. Поэтому мы понемногу начали приобщаться к подготовке новых выходов и выездов. Было принято решение, что мы не шьем ничего нового, а работаем с тем, что у нас есть. Мы миксовали вещи из довоенного гардероба. Так продолжалось некоторое время. Но в июле прошлого лета первая леди должна была отправиться с визитом в США и выступать в Конгрессе. Естественно, она не могла туда пойти в джинсах и кедах", – вспомнила Каменская.

Стилист подметила, что у первой леди и президента разные роли, что должно проявляться и в их стиле. Для Владимира Александровича, главнокомандующего страны, в которой идет война, флиски и футболки цвета хаки – вполне очевидный выбор. Но его супруга "общается с миром несколько иным способом".

"Мы понимали, что она станет первой женой иностранного лидера, которая выступит в Конгрессе. Конечно, ее образ должен усиливать ее месседжи: "Да, у нас война, но в Украине осталось много людей, которые продолжают работать, волонтерить, наконец, жить жизнь". Плюс такие выходы — это еще и заявление миру о талантливых украинских дизайнерах. Это также поддержка индустрии: Елена Владимировна вышла в свет в костюме — запрос на этот бренд вырос", – поделилась дизайнер.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем особенна вышиванка, которую надела Елена Зеленская в День Независимости. Ее разработали эксклюзивно для первой леди.