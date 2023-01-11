Духовка будет блестеть: названо лучшее средство для ее очищения

Чистка духовки – одна из самых непростых домашних задач, ведь во время приготовления она не только загрязняется жиром, но он еще и припекается к ее стенкам и деталям. Поэтому вопрос, как почистить духовку без труда, актуален для всех.

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Как пишет издание The Sun, свой совет дала миссис Хинч – блогерка, специализирующаяся на советах по хозяйству. Она рассказала своим подписчикам, что замачивает на ночь решетку духовки в ванной, чтобы утром она легко отмылась, и спросила об их лайфхаках по поддержанию дна и дверцы в чистоте.

В первую очередь ей посоветовали класть решетку на старое полотенце, чтобы она не поцарапала ванну. И добавлять в воду стиральную соду. Также пасту из этой соды рекомендуют наносить на внутренние части духовки и оставлять их на время, чтобы очистить их.

Но самую большую популярность получила рекомендация мыть дно прибора с помощью обычной таблетки для посудомоечной машины. Ее можно использовать вместо скребка. Таблетка одновременно отчищает духовку и механически, поскольку имеет абразивную структуру, и химически, поскольку является неагрессивным моющим средством.

Другие советы по чистке духовки:

тщательное очищение духовки нужно проводить раз в три месяца;

впрочем, если вы используете прибор часто, то в очистке он будет нуждаться также чаще;

после каждого использования духовки, как только она остынет, вытирайте ее изнутри от любых жидкостей – это поможет предотвратить возникновение нагара и дыма внутри прибора.

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