Жир жиру - нерівня!

І щоб забезпечити собі здоровий завтрашній день – це не зовсім про "знежирений" раціон.

Давайте трошки протремо засмальцьовані "рожеві" окуляри та роздивимось реальну картину навколо цієї теми. Поїхали.

Ненасичені жири, які є рідкими при кімнатній температурі, вважаються найбільш корисними, оскільки вони можуть покращити рівень "хорошого" холестерину в крові, зменшити запалення. Ненасичені жири переважно містяться в продуктах рослинного походження, таких як рослинні олії, горіхи та насіння.

Основні джерела жирів:

Поліненасичені (багаті омега-3 та омега-6 жирними кислотами)

• Омега – 6: кукурудзяна олія, соняшникове насіння та олія, сафлорова, соєва, арахісове масло, кунжут та кунжутна олія, виноградних кісточок, волоський горіх та олія,

• Омега – 3: риб’ячий жир (оселедець, лосось), насіння чіа та олія, насіння льону та лляна олія

Відмінним способом отримання омега-3 жирів є вживання жирної риби 2-3 рази на тиждень.

Мононенасичені

Омега – 9: авокадо, оливки.

Насичені

Сало, кокосова олія та масло, пальмова олія, вершки, сир, жир тваринного походження (м’ясо, шкірка)

Рекомендовано отримувати менше 10 % добового раціону щодня з насичених жирів.

Виключати зовсім із щоденного вжитку не варто. Як же без національної гордості як сало в житті українця? Тут головне міра (як у всьому, правда?)

Трансжири

Фаст фуд, кондитерські вироби, продукти промислової обробки

Трансжири можуть мати шкідливий вплив на здоров’я навіть у невеликих кількостях - на кожні додаткові 2 % калорій від щоденного споживання трансжиру, ризик ішемічної хвороби серця зростає на 23 %.

Більшість людей вживають недостатньо корисних ненасичених жирів. 8-10 % щоденних калорій повинні надходити з поліненасичених жирів, і є дані, що вживання більше поліненасичених жирів - до 15 % добових калорій - замість насичених жирів може знизити ризик серцевих захворювань.

Не бійтесь жиру, бійтесь не розуміти, який різновид та вплив він несе за собою.

Будьте здорові та не забувайте протирати окуляри, через які проглядається Ваша тарілка.