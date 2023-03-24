Что женщины никогда не рассказывают мужчинам: опрос вскрыл интересные секреты

Вопрос на социальном сайте Reddit: "Что девушки никогда не говорят парням?" получил множество ответов от представительниц прекрасного пола. Женщины рассказали о своих сокровенных и самых грязных секретах, в том числе о том, почему на вечеринке они вместе ходят в туалет, какая часть мужского тела им больше нравится, почему они не делают комплиментов парням и много других интересных вещей.

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Издание Daily Mail проанализировало ответы девушек и составило список Топ-10 секретов, о которых мало кто из мужчин догадывается.

10 секретов, которые девушки никогда не рассказывают парням

1. Мы удаляем волосы не только на ногах, бикини и подмышках.

2. Наш любимый бюстгальтер не так часто стирается.

3. Мы тоже любим играть с нашей грудью.

4. Иногда нам тоже очень страшно разговаривать с тобой.

5. Подружки обсуждают все друг с другом.

6. Когда вы за рулем и едете очень быстро, мы не считаем, что это круто

7. Ваша внешность почти никогда не является проблемой, когда мы не хотим заходить дальше простого общения

8. Мы не делаем много комплиментов потому, что боимся, что вы подумаете, что мы заинтересованы в вас сексуально.

9. Мы знаем, когда вы на нас смотрите.

10. Мы никогда не говорим, как плохо, по нашему мнению, вы одеваетесь.

Комментарий одной женщины о том, что "наш любимый бюстгальтер не так часто стирается", вызвал сотни отзывов других, также признавшихся в этом "грехе". Прокомментировали это признание и мужчины.

"Я помню, как моя подруга сказала мне об этом, и я просто сказал: Тогда почему бы тебе не купить больше этой модели? Таким образом, вы могли бы стирать его чаще, используя другой". Она сказала что-то вроде "Ты не понимаешь", и мы вместе посмеялись", – рассказал один из пользователей.

"Я совершил ошибку, пытаясь постирать бюстгальтер, пока моя жена занималась другими делами", – признался другой мужчина.

Кроме этого многие женщины признались в других своих сокровенных секретах. Одна из них рассмешила пользователей тем, что прятала шоколад в коробке тампонов в своем шкафу, чтобы ее партнер не съел его.

Рассказали девушки также и о том, почему на вечеринке они вместе ходят в туалет.

"Это идеальное место, чтобы поговорить обо всем на свете";

"Место для разговора на случай, если вы увидите, что кто-то подсыпал что-то в напиток вашей подруги, или вы видите, как она сближается с кем-то, кто, как вы знаете, является известным мерзавцем, и т. д.";

"Честно говоря, в большинстве случаев это просто выделение больше времени, чтобы просто поговорить, или же поговорить о вещах, которые вы не можете обсуждать с остальными", – рассказали они.

Девушки также признались, что они обсуждают друг с другом буквально все. Поэтому, если вы флиртуете в сети с двумя подругами, есть большая вероятность, что они обе смеются над этими сообщениями за вашей спиной.

Женщины также признались, что для них имеет значение внешний вид мужчины. Равнодушны они к этому только в том случае, когда не заинтересованы в развитии отношений.

Представительницы прекрасного пола также признались, что больше всего их привлекает в мужском теле.

"Женщины любят попку. Женщины очень любят мужские ягодицы. Женщинам нужны мужчины с хорошими попками", – восторженно написали они в комментариях.