Четыре знака, которым будет везти до 18 апреля

С 12 апреля Скорпионы могут получить значительное количество денег – инвестиции в проекты или авансы, а Козерогам могут предложить выгодное сотрудничество.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака, которым повезет с 12 до 18 апреля.

Телец

Увеличиваются ваши шансы на продвижение вверх, это будет касаться и карьерного роста, и финансового. А все потому, что вы не сидите сложа руки, а постоянно чего-то достигаете, развиваетесь, общаетесь и к чему-то стремитесь.

Дева

Даже если вы выполняете одну и ту же работу в течение уже длительного времени, на этой неделе может значительно увеличиться количество денег, которые вы за эти получаете. Ибо вы уже и профессионализма определенного достигли, и славы зажили.

Скорпион

Количество денег, которые приходят к вам на этой неделе, будет значительным. Возможно, это какие-то авансы, предзаказы, инвестиции в вас и ваши проекты, возвращение старых долгов. Словом, неделя обещает быть финансово успешной.

Козерог

Значимые люди выходят на связь. И предлагают вам интересные проекты, обещающие стать довольно удачными, в том числе и финансово. И хотя вы, возможно, не чувствуете в себе этого потенциала, но предложения значительно поднимают вашу самооценку.

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