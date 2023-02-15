Звездный нейл-мастер раскрыл секреты идеального маникюра: в списке его клиентов – Селена Гомес и Шарлиз Терон. Фото

Том Бачик – один из самых успешных нейл-мастеров в мире, постоянными клиентками которого являются Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Шарлиз Терон, Марго Робби и многие другие всемирно известные персоны. Однако в молодости о карьере в сфере красоты Бачик даже не задумывался – он занимался аэрографией, на заказ разукрашивал скейтборды и сноуборды, изучал графический дизайн. В последствии именно эти знания и опыт помогли ему стать востребованным и влиятельным ногтевым мастером.

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Британскому изданию Vogue Бачик раскрыл собственные секреты идеального маникюра. Он заверил, что ногти – это не дополнение к общему образу, как привыкли многие думать, а очень важный самостоятельный элемент, требующий индивидуального подхода и достаточного внимания.

Как уверяет Бачик, его приоритет всегда сосредоточен на самом маникюре, то есть уходе за ногтями, который не включает в себя покрытие лаком или гелем.

"Я вижу много удивительного нейл-арта, но ногти и кутикула сделаны настолько плохо, что это все равно, что иметь хороший дом с очень плохим двором. Это портит все впечатление. Дьявол кроется в деталях", – комментирует мастер.

Он рекомендует уделять уходу за натуральными ногтями как можно больше внимания. Следите, чтобы ваши кутикулы всегда были тщательно обработанными, форма ногтей одинаковой и аккуратной на каждом пальчике, а кожа рук – хорошо увлажненной.

Думая о выборе идеального цвета, Бачик руководствуется не только тенденциями в мире нейл-арта. Он обращает внимание на то, как тот или иной оттенок будет гармонировать с человеком, которому предстоит его носить.

"Прежде чем накрасить ногти, я думаю о том, как они уравновешивают руку, как они удлиняют пальцы и делают ли они их элегантными; о позитивном и негативном пространстве; и затем о композиции нейл-арта, его размерности и глубине", – делится Бачик.

Как и у любого мастера, у Бачика есть свои лайфхаки. Он поделился некоторыми из них. Так, вместо масла для кутикул он использует масло для лица.

"Оно легкое, быстро впитывается, помогает размножению клеток, выравнивает тон кожи, устраняет мелкие морщинки и так далее – нам нужны такие составы для наших рук!" – подчеркнул специалист.

Его главный совет – включать уход за ногтями в перечень ежедневных вечерних процедур. Нанося увлажняющий крем, масло или сыворотку на лицо перед сном, не поленитесь и вотрите немного продукта в кутикулы и тыльную сторону рук.

Что касается тенденций для маникюра, то в нынешнем сезоне Бачик видит много текстур – новые виды блесток, светоотражающие гели и мерцание.

"Я думаю, что новое слово, которое также прижилось, это "глазурь", то есть мы используем различные виды прозрачных хромов, которые можно наносить поверх цветов для создания различных эффектов... Будет много блеска: от металлических акцентов до всплесков цвета. Мои личные фавориты – все неожиданное, что будет выделяться и контрастировать с одеждой", – поделился эксперт.

Он раскрыл, что его звездные клиентки ценят индивидуальный подход. Бачик вдохновляется существующими референсами, но все равно старается сделать дизайн уникальным. Джей Ло, например, сама принимает активное участие в поиске идей для своего маникюра, посылая мастеру фотографии понравившихся вариантов, но всегда оговаривает, что хочет, чтобы каждый дизайн был выполнен "по-своему".

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