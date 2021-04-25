Старение — это естественный процесс активного накопления эффектов, которые приводят к изменениям как внутри организма, так и снаружи. Конечно, хочется прожить как можно дольше без видимых следов возрастных изменений, и в этом не в последнюю очередь важны витамины.

Какие витамины особо важны для нашего долголетия?

В первую очередь стоит регулярно проверять уровень витамин Д, цинк, медь, кальций, витамины группы В и общий белок во избежание дефицитов. Кроме того должна быть здоровой щитовидная железа, которую так и называют — "королевой молодости". Все железы эндокринной системы тесно взаимодействуют друг с другом, и даже малейшее нарушение в работе может привести к значительным изменениям во всем организме. Если есть проблемы в работе щитовидной железы, это моментально отразится на состоянии кожи и работе внутренних органов.

Чтобы проверить состояние щитовидки, можно сдать анализы: ТТГ, Т3 и Т4 свободные, а также антитела к щитовидной железе. Не стоит забывать и о важности УЗИ.

ТТГ — это тиреотропный гормон, который регулирует работу щитовидной железы. Его норма в пределах от 0,5 до 2. Если был диагностирован гипо- или гипертиреоз, в таком случае необходимо пить йод, если нет аутоиммунных заболеваний. Он обязательно принимается в паре с селеном. В противном случае йод, попадая на щитовидную железу, окисляется, что может провоцировать рост антител и вызывать АИТ — аутоиммунное заболевание щитовидной железы.

Кроме того, не должно быть дефицита железа или проблем с его усвоением, а уровень ферритина в здоровом организме колеблется от 50 до 100 нг/мл.

Также необходимо защитить организм от окислительного стресса, процесса повреждения и гибели клеток тела человека в результате окисления. Накопление большого количества свободных радикалов (неустойчивых атомов внутри организма) запускает процесс гибели клеток, что неизбежно приводит к раннему старению. Чтобы защититься от этого, нужно есть как можно больше разноцветных фруктов и овощей. Эти продукты содержат антиоксиданты, которые связывают и выводят свободные радикалы. Также можно пить антиоксиданты в препаратах.

В процессе старения клетки происходит снижение количества нормальных митохондрий и возрастает количество поврежденных. Поэтому очень важно пить нутрицевтики, которые способствуют здоровью митохондрий и поддержке их активности. К таким препаратам относятся Q10 и PQQ.

Q10 — антиоксидант, который обеспечивает защиту от окислительного стресса, снижает холестерин и способствует улучшению выработки энергии в митохондриях. PQQ запускает рост новых митохондрий в стареющих клетках.

Важен для здоровья митохондрий также глутатион, небольшая пептидная молекула, состоящая из трех аминокислот: цистеина, глутаминовой кислоты и глицина. Очень важен и лецитин. Фосфолипиды лецитина являются одними из основных компонентов мембраны клеток, также он нужен для регенерации и стабилизации биологических структур клеток. Омега-3 жирные кислоты улучшают качество мембран митохондрий и снижают воспаление в клетках, тем самым продлевая жизнь митохондрий. А витамин С обеспечивает антиоксидантную поддержку клеток, защищая их от свободных радикалов и оксидантного стресса.

Следите за уровнем этих витаминов в своем организме и продлевайте молодость организма на многие годы.

Іnstagram Нины Ходаковской

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