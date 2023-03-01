Стрижка ''дорогой боб'' покорила мир моды: чем отличается и кому подойдет. Фото

Боб – действительно вечно актуальная классика в мире причесок, которая буквально никогда не выходит из моды. Однако это вовсе не означает, что она всегда выглядит одинаково. Несчитанные вариации этой стрижки и помогают ей не терять своей актуальности вот уже несколько десятилетий подряд. Стилисты уверяют, что весна-2023 задает тренд на так называемый "дорогой боб".

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Трендовая стрижка позволит вам выглядеть элегантно, но вместе с тем довольно дерзко, а главное, как подчеркивают эксперты в области hairstyle, – дорого. Ее популярность объяснить несложно – этой зимой, готовясь к весне, "дорогой боб" сделали многие знаменитости, которые считаются иконами моды и стиля. В частности, модель и светская львица Хейли Бибер. OBOZREVATEL решил разобраться, в чем особенность самой актуальной прически этого сезона.

Итальянский боб, поклонницей которого когда-то была дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, в свое время был большим хитом. Его суть заключалась в том, чтобы создать максимальный объем и эффект густоты ваших локонов. На его смену пришел однозначно более эксклюзивный вариант боба.

Чем же "дорогой боб" отличается от своих предшественников? В этой прическе главное – точность. Если итальянский боб был более естественным и легким, то "дорогой боб" выделяется своей четкостью, угловатостью и определенностью. Эта прическа отходит от мягких и "воздушных" форм к более квадратному расположению волос.

"Дорогой боб" – короткий, острый и квадратный. Он не пересекается с теми тенденциями когда стрижку старались сделать многослойной и максимально объемной. Теперь в моде "тупые" стрижки.

Однако важно понимать, что волосы в "дорогом бобе" ни в коем случае не должны выглядеть истонченными – тогда теряется линия прически. Если решитесь на смену имиджа, попросите своего парикмахера создать четкую линию – одну из главных особенностей этой стрижки. Речь идет не об объеме, а о точности.

При укладке "дорогого боба" рекомендуется, чтобы он был максимально ровным. Однако, очевидно, что это нравится не всем. Поэтому можете экспериментировать с плойкой и делать легкие волны, но следите, чтобы они не создавали излишней пышности, а оставались такими же "острыми", как и вся концепция стрижки. Вариантов укладки существует множество – выберите свой путем проб и ошибок.

Подойдет такая прическа абсолютно всем дамам вне зависимости от их стиля, возраста и, конечно же, формы лица. Однако круглолицым красавицам, а также обладательницам треугольного и квадратного лица стоит укладывать волосы так, чтобы передние пряди прятали выделяющиеся части.

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