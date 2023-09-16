Чайный сервиз, бабушкино полотенце и другие. 10 идей для 'деревенского' маникюра, которые помогут окунуться в детство

Эстетика "cottagecore", то есть "эстетика деревни", которая сейчас очень популярна, олицетворяет любовь к природе, жизнь за городом в традиционном стиле, теплые цвета и цветочные узоры. Она может выражаться в чем-либо: интерьере, одежде, лайфстайле.

"Cottagecore" поможет вам окунуться в детство: к бабушке в деревню, где всегда пахнет свежеиспеченными пирогами, а вы босиком бегаете по траве, накрывая на стол фарфоровую посуду. Если с приходом холодного времени года летняя одежда спряталась в глубине шкафа, а на душе все ещё солнечно, то прекрасное решение – цветной маникюр в "сельском" стиле. OBOZREVATEL собрал 10 "cottagecore" дизайнов, гарантированно создающих ощущение бабьего лета.

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Бабушкино полотенце

Яркий дизайн, напоминающий бабушкино полотенце, или же покрывало для пикника. Вариантов множество: можно поиграть с цветом и стилем, добавить интересные детали. Такие ногти будут хорошо подходить к любому луку и радовать глаз.

Дизайн с крупными цветами

"Cottagecore" безусловно не был бы таким без цветов. Вы можете сделать дизайн со своими любимыми цветами, поэксперементировать с комбинациями, добавить объемные детали. Самый распространенный "сельский" маникюр с цветами – это ромашковый, или изображающий полевые растения. В любом случае такой дизайн ноготков будет выглядеть нежно и романтично.

Ногтики-клубнички

Клубничка один из самых главных символов этой эстетики, поэтому такой дизайн можно назвать классикой "cottagecore". Добавить миловидности поможет принт в горошек, пастельные цвета, или сочетание с цветами.

Сельская фауна

Попурри из полевых цветов и животных лучше всего отражает деревенскую эстетику. Здесь можно дать волю воображению: нарисовать животный принт, милых кроликов, пчелок, божьих коровок, добавляя элементы растений.

Ретроминимализм

Минималистичный цветочный узор выглядит стильно, изящно дополняет самый яркий и сложный образ. Минималистичные цветочные рисунки – именно то, что надо. Для создания нужной атмосферы используйте теплые оттенки.

Сочный цитрус

В тренде цитрусовые: кто-то случайно перевернул вазу с фруктами, поэтому они оказались на ваших ногтях. Стоит отметить, что в "сельском" маникюре красивый вид имеют ногти любой длины и формы. Уместнее, чтобы цитрусовые были на нюдовом или прозрачном фоне.

Чайный сервиз

Если домик за суетливым городом пока остается вашей мечтой, вдохновляйтесь любимым фарфоровым сервизом или традиционными узорами. Не стоит покрывать ногтевую пластину рисунком полностью: в этом случае дизайн будет выглядеть несколько карикатурно.

Аура

С "cottagecore" этот дизайн объединяет прежде всего спокойная палитра и уютное настроение. Кто-то увидит в размытых пятнах закат, кто-то рассвет. Как ни крути, это нежно, волшебно и актуально – по крайней мере, до наступления зимы.

Нежный жемчуг

Жемчуг ассоциируется с чистотой и искренностью – имитация элегантного украшения на ногтях всегда имеет уместный вид и символизирует стремление к изысканности и простоте.

Винтажное вдохновение

Этот дизайн идеально подойдет красавицам, вдохновленным винтажным стилем. Такой маникюр подойдет под любую одежду, придавая образу стиля и элегантности. Осторожно, с ним вы вообразите себя героиней романа Джейн Остин и захотите прикупить винтажное платье.

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