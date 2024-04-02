Репер Карди Би, оскандалившаяся словами о войне в Украине, засветила экстравагантный 3D-маникюр. Фото

Американский репер Карди Би, которая жаловалась на уменьшения бюджета Нью-Йорка якобы из-за финансовой помощи США Украине, продемонстрировала свой экстравагантный 3D-маникюр. Звезда появилась на мероприятии Power Stylists в Лос-Анджелесе с ногтями впечатляющей длины.

Серебряный дизайн дополняли объемные узоры. OBOZ.UA решил показать полный образ скандалистки и ее маникюр вблизи.

Каждый ноготь артистки, покрытый матовым топом, был выкрашен в серый цвет разных оттенков. На многих были большие 3D модельки цветов, созданные из прозрачного материала.

Эти украшения выходили далеко за пределы ногтевой пластины, которая. вероятнее всего, была наращенной. Цветы были созданы как из стекла, а посередине мастер маникюра Карди Би оставила сияющие камешки.

Несмотря на то, что звезда использовала для своего дизайна супермодный серебряный цвет (мы уже рассказывали о тренде на металлический маникюр), длина ногтей была довольно непрактичной.

Мода на длинные наращенные ногти прошла несколько лет назад, уступив лаконичной тенденции на короткие ногти. Этот факт Карди Би проигнорировала, хотя недавно посетила вечеринку Vanity Fair после вручения премии "Оскар" с простым и коротким маникюром.

Ее новый дизайн выглядел эффектно, но маловероятно, что артистка будет ходить с такими ногтями несколько недель. Дело в том, что они слишком праздничны и непрактичны, чтобы сочетать подобный маникюр с другими нарядами.

К слову, на той же вечеринке заметили модель Деми Мур, ошеломившую фанатов новым в меру откровенным и стильным образом. Пользователей шокировал вид звезды, которой уже исполнился 61 год.

Ранее OBOZ.UA писал, какой популярный в 90-е маникюр снова вернется в моду. Он понравится любителям ярких экспериментов и нестандартных идей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!