Пять самых модных причесок 2023: превратят женщин в роковых красавиц. Фото

На носу весна – период возрождения и становления нового. Когда, как не в преддверии этого времени года, обновлять свой имидж, решаясь отрезать, нарастить или покрасить волосы? Тем более, стилисты уже определили самые модные прически 2023 года.

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OBOZREVATEL собрал в материале пять самых трендовых стрижек и причесок, которые обещают сделать из каждой девушки роковую красавицу. Вдохновение для себя найдут обладательницы как длинной шевелюры, так и коротких волос.

Французский боб

Французский боб попал на пьедестал трендов в далеких 1920-х, а затем вернулся на свое место спустя 100 лет. Эта стрижка привлекла всеобщее внимание в 2022-м и, как уверяют стилисты, будет оставаться очень модной в этом году. Боб длиной в подбородок в сочетании с челкой-бахромой, которая обычно сидит на уровне бровей, – вариант для дам, которые любят ретро и не боятся выглядеть гламурно, но вместе с тем дерзко.

Бахрома

Среди разновидностей этой трендовой стрижки, которая будет в моде ближайшие сезоны, предпочтение стоит отдать знаменитой шторной бахроме, когда длинная челка выстраивается по обеим сторонам лица. Дженна Ортега, исполнившая роль Уэнздей в одноименном популярном сериале, учит, как правильно носить такую стрижку.

Розовые волосы

Что касается окрашиваний, то 2023 год подталкивает быть смелее. С тех пор, как Valentino запустил полностью розовую коллекцию на своем показе в марте 2022-го, розовый цвет Barbiecore постепенно проник и в мир парикмахерского искусства. А скоро на экраны выйдет фильм "Барби", который в очередной раз докажет, что розовый – это новый черный. Поэтому, смелые и яркие девушки, ваше время пришло. Важно помнить, что после окрашивания стоит использовать пигментированную маску для волос при каждом мытье для поддержания цвета.

Блонд "Барби"

Еще одна тенденция, вдохновленная куклой нашего детства, которая обещает вызвать бум после выхода фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Ну а в последнее время этот платиновый цвет популяризировала другая актриса – Аня Тейлор-Джой. Учтите, что за светлыми волосами летом ухаживать будет труднее, поскольку солнце способствует их выцветанию, а купание в бассейне может притупить оттенок. Поэтому используйте увлажняющие шампуни и восстанавливающие маски.

Эффект "мокрых волос"

Эта прическа пользуется большой популярностью среди мировых звезд последние несколько сезонов. Как можно было догадаться, в 2023-м она все еще в тренде. Ее главные плюсы – это отсутствие проблемы постоянно лезущих в лицо прядей, а также роскошный и уверенный вид. Избегайте обычных гелей, которые со временем затвердевают и становятся слишком жесткими. Для создания "мокрых волос" используйте сыворотки или увлажняющие крема.

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