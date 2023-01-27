Пять лучших стрижек для кудрявых волос, которые сделают образ утонченным. Фото

Многие обладательницы кудрей считают, что если природа подарила им вьющиеся волосы, им суждено носить одну и ту же стрижку всю жизнь. Девушки думают – с их непослушными волосами ничего нельзя сделать, кроме того, как выпрямить или собрать в пучок. Но это неправда. Количество причесок для кудрявых точно перевалило за 50.

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OBOZREVATEL расскажет о самых стильных стрижках для красавиц, которые называют их волосы проклятьем и подарком одновременно. К слову, вы даже можете сделать челку, что придаст вашему образу французского шика (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Удлиненный боб

Если у вас волосы средней длины – это прекрасная возможность сделать удлиненный боб. Он создаст объем и подчеркнет эффектность кудрей. Как правило, эта прическа смотрится гармоничней без челки. Тем, кого замучили непослушные локоны, следует обратить внимание на градуировку.

"Гарсон"

Хрупкие девушки с маленьким ростом будут отлично смотреться со стрижкой под названием "Гарсон". Лучше всего она подойдет тем, у кого слегка волнистые волосы. Стилист вам создаст округлую форму шевелюры, сделает филировку и челку.

"Шэг"

Девушкам, которые имеют мелкие кудри, стоит попробовать повторить прическу шэг, как у модели Мики Арганараз. Это слегка небрежная стрижка на волнистые волосы средней длины с челкой имеет слои и филировку на концах. "Шэг" выглядит прекрасно на тонких волосах, ведь создает воздушность.

Ровный срез

В отличие от "шэг" делать ровный срез рекомендуют леди, у которых густые волосы. Если постричь таким образом тонкие локоны, прическа и вовсе потеряет объем. На густых волосах данный срез выглядит элегантно и стильно. Вам подойдет этот вариант, если вы пока не готовы к экспериментам.

Французская стрижка

Изюминкой прически является "рваная" техника, благодаря которой она смотрится легко и объемно. Эта форма позволит скорректировать форму лица – сместить акцент с крупного носа или сделать широкое лицо визуально немного меньше. Короткая стрижка, едва заходящая на уши, освежит образ, скинув несколько лет.

Хотим напомнить, ранее OBOZREVATEL писал, какие прически идеально подходят для круглолицых девушек. Селена Гомес демонстрирует на себе, что эти стрижки "работают". Если вы обладательница широких скул и милых щечек - читайте наш материал.

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