'Пучок Барби': как повторить культовую прическу Ким Кардашьян. Видеоинструкция

Мировые звезды задают тренды на все. Именно от них по большей части зависит, что мы будем носить из одежды, обуви и аксессуаров, какой маникюр или стрижку делать. Вот так американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ввела в моду так называемый "пучок Барби". С этой прической, которую смело можно считать культовой, она появилась в сентябре 2022 года на показе итальянского модного дома Dolce&Gabbana в Милане, где представили коллекцию имени нее "Чао, Ким".

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Этот показ считают одним из самых ярких в истории бренда, а объемный и эффектный пучок самой Ким до сих пор занимает лидирующие позиции в списке трендовых причесок. Звездный стилист Крис Эпплтон, который и создал это творение на голове знаменитости, показал в своем TikTok, как его повторить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На самом деле, Ким не первая, кто демонстрирует миру эту эффектную укладку. До нее ее часто носила легендарная Памела Андерсон. В молодости она любила собрать волосы в пучок, сделав сумасшедший объем на голове. Шея таким образом выглядела длиннее и ничего не отвлекало от декольте актрисы, которое было ее визитной карточкой.

Суть ультратрендовой прически заключается в том, чтобы сделать большой объем на макушке и добавить образу игривости при помощи свободных прядей у лица.

И если вы думаете, что "пучок Барби" выигрышно смотрится только на блондинках, то вы ошибаетесь. Сама Ким неоднократно повторяла эту прическу, вернувшись к своему естественному темному цвету волос.

Итак, Крис Эпплтон озвучивает три основных шага в инструкции для получения желаемого результата на голове:

1. Сначала парикмахер делает простой хвост посередине головы. Он использует две прозрачных эластичных резинки, которые перекрещивает между собой, и плоские невидимки, которые размещает на конце этих резинок.

2. Затем Эпплтон делает не сильно высокий конский хвост, поддерживая массу волос. А у скручивания он размещает невидимки с обеих сторон. Прозрачные резинки должны проходить поверх свернутого хвоста. Это необходимо повторить несколько раз, чтобы надежно закрепить прическу.

3. В завершение стилист фиксирует прическу лаком для волос. Передние пряди он закручивает на плойку. Это можно также сделать при помощи фена и щетки-брашинга или утюжка.

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