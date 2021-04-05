Если говорить о пластике груди, сегодня в тренде запрос на натуральную грудь. Это значит, что женщины хотят, чтобы их грудь выглядела, как можно более естественной. К ощущениям это тоже относится.

Грудь с современными анатомическими имплантами никак не отличить от натуральной. Она посажена, двигается и выглядит, как естественная молодая упругая грудь. Тактильные ощущения также ничем не отличаются от прикосновения к натуральной груди.

Скажем так - если пациентка захочет, никто не узнает, что у нее стоят импланты. Чаще всего выполняется субмаммарный доступ, который находится в складке под грудью, или же доступ по краю ареолы, который является наиболее незаметным.

Другое дело - когда пациентка сама хочет, чтобы хирургическое вмешательство было очевидным. Хотя тренд на заметную пластику груди был на пике лет 10-15 назад, такие случаи нередкие и сегодня. Мода модой, а предпочтения у всех разные.

Распознать грудь с установленными имплантами возможно, и не только пластическому хирургу, но и простому обывателю в случаях, когда:

Не соблюдены пропорции. Устанавливают импланты непропорционально большого фигуре пациентки размера. Грудь на существенный процент состоит из жировой ткани, поэтому, натуральная большая грудь очень редко свойственна девушкам с субтильной конституцией тела.

Температура груди – отличается от общей температуры тела . Если имплант очень большого размера, кожа на груди пациентки растягивается, и область груди может иметь отличную от других участков тела температуру. Были случаи, когда пациентки с очень большим размером груди жаловались, что мерзнут в области груди.

Вес. Самые дорогие на сегодняшний день импланты - B-Lite – предназначены для больших размеров. Они легче, чем их фактический объем. Из-за этого такая грудь гораздо легче, чем естественная грудь аналогичного объема. Не уверен, что это можно ощутить тактильно, но пациентка точно это чувствует.

Неестесственная позиция груди . Также, к признакам имплантированной груди можно отнести слишком близко расположенные друг к другу груди, слишком высоко расположенные груди, слишком высокий профиль самой груди. Я говорю о тех случаях – когда это очевидно невооруженному глазу.

Неестесственная форма. Здесь все просто - круглые импланты, в отличие от анатомических, выглядят менее естественно.

Гравитация и способ фиксации грудных имплантов . Это также играет роль. Например, можно установить грудные импланты таким способом, что гравитация и движение не будут никаким способом воздействовать на положение груди. Зафиксированная "намертво" грудь и выглядит и ощущается неестественно.

Пластическую операцию могут выдавать также и видимые шрамы.

Конечно, не всех женщин волнует, очевиден ли факт наличия имплантатов. И в современном мире, я не думаю, что кого-то это вообще должно волновать. Все очень индивидуально.

Важно перед операцией обязательно вместе с пациенткой приходить к наилучшему для нее решению и прогнозировать ожидаемый результат. Если спросите меня, какие "за" поддерживаю лично я, то я всегда прислушаюсь к пожеланиям пациенток, но, как хирург, буду рекомендовать им наиболее гармоничный для их фигуры вариант.