Прически на 1 сентября за одну минуту: оригинальные идеи. Фото

1 сентября наступит совсем скоро, а это значит, что самое время придумать праздничный образ для торжественной линейки. И начать следует с прически. Коса-пучок с бантом, низкие хвосты с двумя косками, низкие хвостики-перекрутки, коса-полувенок на короткие волосы, два пучка по бокам – прически, которые выглядят эффектно, и при этом сделать их можно за пару минут.

OBOZREVATEL подготовил подборку, которая поможет разобраться в этом вопросе подробнее. Чтобы получилась коса-пучок с бантом, необходимо сделать высокий хвост, а затем сплести косичку. Косу сверните в пучок и закрепите нарядным бантом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Низкие хвосты с двумя косками

Волосы необходимо разделить на две части прямым пробором, а после этого сделать два хвостика. Далее – сплести косички. Основание косички соединить с волосами внизу – и сделать низкий хвостик. Повторить это и на другой стороне. Завершить прическу можно бантиками и заколками.

Низкие хвостики-перекрутки

Сделайте косые проборы и отделите прядь волос. Зафиксируйте ее тонкой резинкой.

Прядь разделите на две ровных части – каждую из них скрутите. После чего две пряди нужно перекрутить между собой.

Плетение косы начните с затылка, в которую нужно вплести эти две скрученные пряди. Основание и окончание косы украсьте заколками.

Коса-полувенок на короткие волосы

Сделайте непрямой пробор (ближе к одному из висков). Затем вдоль лба начинайте плести косичку. Закрепить ее можно аккуратной резинкой или украсить массивной заколкой.

Два пучка по бокам

Сделайте прямой пробор. Затем с каждой стороны возьмите примерно треть волос и начинайте скручивать пучки. Обязательно зафиксируйте прическу прозрачными невидимками и резинками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что французская коса – прическа, которая пригодится в самые знойные дни. Она подходит как для вечерних выходов, так и для долгих прогулок или офиса. Эта довольно простая укладка станет настоящей находкой в летний период, ведь волосы аккуратно собраны и не мешают наслаждаться активным летним досугом.