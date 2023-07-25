Под запретом: четыре ошибки в маникюре, которые сильно старят руки. Фото

Маникюр – это важная процедура ухода за ногтями, которая помогает придать рукам ухоженный и стильный вид. Однако с возрастом на руках появляются морщинки, возникает пигментация, а также кожа часто сохнет. Плохой или неуместный маникюр в таком случае может только прибавить возраста.

Видео дня

Поэтому женщинам 40+ лучше не экспериментировать с чудаковатой формой ногтей или слишком яркими оттенками. О том, какие ошибки не стоит делать при создании дизайна ногтей, подробно расскажет Obozrevatel.

Сухая кожа рук

С возрастом кожа рук начинает быстрее сохнуть, потому что уменьшается выработка коллагена и теряется эластичность. Если вы моете посуду, убираетесь дом без перчаток – это лишь усугубляет ситуацию. Сухая кожа старит хуже любого оттенка лака из нашего списка. Поэтому прежде всего уделяйте должное внимание уходу за кожей рук. Используйте качественные питательные кремы.

Слишком яркие оттенки и блеск

Если кто-то вам сказал, что оттенки лака с перламутром, металлик с блестками омолаживают, знайте – эти люди вам не друзья, а враги. На самом деле, такие лаки на ногтях откровенно старят, подчеркивают все недостатки кожи рук и неровности ногтевой пластины, которые часто появляются с возрастом. Не стоит также гнаться за модными молодежными оттенками, такими как неон, яркий синий. Они также прибавляют возраст. В то же время бордовый – один из самых выигрышных омолаживающих оттенков. Женщинам 40+ также не стоит проходить мимо красных оттенков.

Подростковый дизайн ногтей

Не стоит расписывать каждый ноготь разными узорами, дизайнами и клеить невероятное количество блесток. Это весело смотрит на руки подростков. Однако на руках у взрослых женщин такие дизайны выглядят глупо. К тому же они подчеркивают все возрастные перемены.

Удивительная форма ногтей

Удлиненные овальные ногти, "кошачьи коготки", маникюр, как у Росомахи, спиленные "под корень" абсолютно круглые ногти, квадратные ногти с острыми углами – все эти формы и длина ногтей абсолютно не подходят вашему возрасту и статусу. К тому же они выглядят довольно дерзко и неаккуратно. Омолаживают руки короткие ногти любой формы, подходившей вам раньше. Но не стоит спиливать весь ноготь под "ноль" - так руки выглядят довольно грубыми и неряшливыми.

Ранее сообщалось, какие цвета маникюра на пике моды летом 2023 года. Эти оттенки сделают образ свежим и интересным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!