Новый бьюти-тренд из Кореи захватил TikTok: что такое слаггинг и почему косметологи его критикуют

Знаменитые методы ухода за кожей лица из Южной Кореи неоднократно доказывали свою эффективность среди красавиц всего мира. Улиточной слизью и пчелиным ядом девушек наверняка уже не удивить, поэтому в сети начал набирать популярность новый бьюти- тренд – слаггинг. Он предлагает бороться с сухостью кожи с помощью вазелина.

Да-да, вам не послышалось. Та самая странная мазь с бабушкиной аптечки сегодня помогает кореянкам сохранять кожу сияющей и увлажненной. В свое время ее использовала в качестве крема секс-символ 1950-х годов Мэрилин Монро. Однако многие эксперты предупреждают о негативном воздействии вазелина на женскую красоту. OBOZREVATEL разобрался, что такое слаггинг и почему он обеспокоил косметологов и дерматологов по всему миру.

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Слаггинг (от англ. slug – слизняк, улитка) – это современная процедура, которая подразумевает собой использование вазелина для увлажнения кожи. Она особенно хорошо подходит тем, кто страдает от сухости (актуальная проблема многих девушек в зимний период), а также стянутости, зуда и шелушений.

Отметим, что использовать вазелин в бьюти-индустрии начали еще в первой половине ХХ века. Тогда выбор косметики был довольно скудным, поэтому модницы смешивали смесь с цветными пигментами и получали прототипы помады и туши. Более того, основатель Maybelline Томас Лайл в 1915 году увидел, как его сестра Мейбл смешивает сажу с вазелином и наносит состав на ресницы, что и привело его к идее выпустить продукт для макияжа глаз.

Как же работает слаггинг? Кореянки (а после шума в Интернете и жительницы других стран) наносят вазелин тонким слоем на все лицо и шею как финальный этап ухода перед сном. Наутро, тщательно смыв остатки средства, они довольствуются увлажненной и блестящей кожей. Вазелин действует как окклюзионное средство – создает на коже лица пленку, которая не дает влаге испариться.

Полезно ли это? Именно об этом сейчас спорят многие дерматологи и косметологи по всему миру. Некоторые специалисты испробовали процедуру на себе и, ссылаясь на собственный опыт, уверяют, что опасности в слаггинге нет. Остальные же доказывают, что вазелин – это минеральное масло, в составе которого нет полезных компонентов.

Причины, по которым не стоит использовать вазелин как средство ухода за кожей:

Он плохо воздействует на липиды кожи и в результате может поспособствовать развитию сухости лица. То есть мы получим противоположный эффект.

Вазелин – это продукт переработки нефти. Для кожи он не опасен, однако и пользы в нем никакой нет.

От частого использования вазелина на поверхности лица будет создаваться парниковый эффект, из-за которого чешуйки эпидермиса будут увеличиваться и расходиться между собой – шелушиться.

Слой такой мази не позволит обновиться коже естественным путем, а значит, поры будут забиваться с большей скоростью.

Если же вдруг, в вашей косметичке уже появилась баночка с вазелином и вам очень хочется узнать о слаггинге на собственном опыте, то делайте процедуру правильно: тщательно очистите кожу перед нанесением жидкости, предварительно увлажните лицо сывороткой или любым другим кремом, попробуйте нанести средство только на особенно сухие участки, а затем ложитесь спать. Наутро умойтесь и оцените эффект.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти самых популярных салонных процедурах для кожи среди кореянок. Они набирают широкую популярность и в других странах. Об их пользе и эффективности читайте в нашем материале.