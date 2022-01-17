Как спасти волосы от мороза: 3 рецепта эффективных домашних масок

Волосы не чувствуют холода, поскольку в них отсутствуют нервные окончания. Однако они на 15% состоят из воды, поэтому могут замерзнуть при минусовой температуре. Если зимой вы не носите шапку, то можете заметить чрезмерную ломкость, сухость, выпадение и другие страдания любимой шевелюры. Чтобы укрепить силу и сохранить красоту прически, следует обратиться к питательным маскам, которые можно сделать в домашних условиях.

Угроза холодов для волос может оказаться катастрофической. Помимо всего прочего, они регулярно страдают от стресса из-за резких смен температуры – сухой и теплых воздух в помещении, а затем повышенная влажность и мороз на улице. OBOZREVATEL собрал три рецепта домашних масок, которые помогут локонам пережить зиму.

Перед тем, как пробовать реанимировать волосы, обратите внимание, что не все натуральные компоненты абсолютно безвредны. Некоторые из них могут вызвать аллергию. Это происходит индивидуально, поэтому необходимо заранее нанести маску на небольшой участок кожи и проверить реакцию.

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Банановая маска

Для приготовление понадобится банан среднего размера, столовая ложка меда и сок из четверти лимона. Сделайте банановое пюре и добавьте к нему остальные ингредиенты. Полученную смесь распределите на волосы по всей длине. Спустя время, когда маска впитается, повторите процедуру, втирая домашний крем в кожу головы массирующими движениями. Через час смойте все теплой водой и воспользуйтесь шампунем.

Маска из авокадо

Два-три спелых плода авокадо потрите на мелкую терку или измельчите в блендере. Образовавшуюся мякоть распределите по всей поверхности волос. Через полчаса смойте маску теплой водой.

Маска из масел

Такая поможет не только восстановить природное сияние поврежденных волос, но и уберечь их от повторных "травм" и сухости. Вам понадобится по одной чайной ложке репейного, касторового и обычного оливкового масла. Погрейте их в микроволновке несколько секунд и нанесите на всю длину волос. Через 15-20 минут смойте остатки теплой водой.

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