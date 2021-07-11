Макияж в жару и главные тренды лета: интервью с визажистами

Жаркая погода летом диктует свои правила – большинство девушек в такой сезон напрочь отказываются от декоративной косметики. Однако существуют моменты, когда нужно выглядеть безупречно с макияжем и тогда возникает вопрос: а как сохранить мейкап и продлить его стойкость в течение дня?

Создать не только качественный, но и модный макияж летом возможно – главное, чтобы под рукой были все атрибуты для воплощения идеального мейкапа.

О том, как сделать качественный макияж в жару рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL визажист-стилист Анастасия Гергеленик. Эксперт также поведала, какой мейкап будет в моде летом 2021, а от чего следует отказаться. А визажист-бровист Влада Миколайчук призналась, что должно быть в косметичке у любой девушки и как выглядеть безупречно без тонны макияжа.

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Что в тренде в макияже летом 2021:

Так, по словам Анастасии, в моде этим летом природные оттенки в макияже и эффект "без макияжа". Под классический макияж визажист рекомендует выбирать классическую одежду, а под smoky eyes – драматичный, соблазнительный образ.

В тренде натуральный макияж, точнее, полное его отсутствие;

Сияющее лицо;

Бесцветный блеск для губ;

Разноцветные тени на веках;

Стрелки/интенсивная подводка;

Красная помада;

Smoky eyes;

Персиковые акценты;

Искусственные веснушки.

Какой макияж не в моде летом 2021

Агрессивный контуринг;

Тон на все лицо (если в этом нет необходимости);

Стробинг:

Широкие густые брови;

Идеальные четкие брови;

Пышные реснички;

Матовые губы;

Увеличивать объем губ за счет карандаша.

Как сделать макияж в жару: лайфхаки от визажиста

1. Не пренебрегайте праймером: используйте матирующую базу под макияж с высоким уровнем SPF – она будет контролировать жирный блеск в течение дня.

2. Вместо плотного тонального средства используйте BB или увлажняющий крем с тонирующим эффектом (на упаковке ищите надпись tinted moisturizer).

3. Акцент на губы или на глаза? Если за окном палящее солнце, отдайте предпочтение первому варианту: накрасьте губы яркой помадой кораллового, красного или оттенка фуксии. Или нанесите стойкие кремовые тени – такие не "поплывут" на жаре.

4. Используйте водостойкую тушь – она не будет оставлять "отпечатков" под глазами.

5. Выбирайте кремовые румяна, либо вместо них наносите помаду, смешав ее с увлажняющим бальзамом для губ.

6. Чтобы корректировать жирный блеск в течение дня, используйте не пудру, а матирующие салфетки – они специально созданы для того, чтобы контролировать этот дефект, особенно в Т-зоне.

Что добавить и убрать из косметички летом?

Как утверждает визажист-бровист Влада, в первую очередь при подготовке к макияжу нужно обратить внимание на очищение и увлажнение. Следует выбирать легкие очищающие средства под свой тип кожи, особенно если вы живете в городе.

"Увлажнение и питание для кожи лица – это самый важный этап. Очень важно выбирать крема/сыворотки с SPF защитой, чтобы защитить себя от прямых солнечных лучей и появления пигментных пятен. Перед нанесением тонального крема, необходимо создать некий барьер между кожей и этим средством. Поэтому обязательно используйте крем либо легкую базу под макияж", – рассказывала визажист.

Этим летом со своей косметички стоит убрать все плотные и перегружающие лицо тональные крема и отдать предпочтения CC, BB средствам с защитой от ультрафиолета. Также Влада рекомендует отложить плотные пудры, особенно если в их составе есть тальк – лучше выбирать рассыпчатые и бесцветные, они более легкие и не забивают поры.

Нужно ли летом использовать термальную воду?

По словам Влады Миколайчук, летом можно использовать термальную воду, поскольку это средство содержит микроэлементы и поддерживает ph кожи. Термальная вода обогащает клетки кислородом, сокращает чрезмерный блеск и продлевает макияж. Это средство способно насытить кожу кислородом и улучшить ее обменные процессы.

"Наносить термальную воду стоит поверх готового макияжа, распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10-15 см, иначе макияж может поплыть. Достаточно пару раз сбрызнуть лицо термальной водой, и вмиг появляется свежесть", – поведала эксперт.

Как выглядеть красиво без макияжа: полезные советы

Как утверждает Влада, прекрасной альтернативой макияжу летом является окрашивание/ламинирование бровей и ресниц. Так, в 2021 году эти процедуры пользуются очень большим спросом, особенно перед отпуском, когда большинство девушек не желает краситься на пляж, но хочет выглядеть хорошо.

ТОП-вопросов бровисту Владе:

1. Вредит ли ламинирование ресницам и бровям?

Это эстетическая процедура, и пользу она приносит только в виде косметического эффекта. Если мастер опытный и знает что делает, то эта процедура вреда для ваших ресниц и бровей не принесет.

2. Как часто можно проводить процедуру?

Процедуру категорически нельзя проводить чаще чем один раз в 1,5-2 месяца, пока полностью не обновиться ряд ресниц и бровей.

3. Какие средства по уходу можно использовать после процедуры ламинирования?

Так же как и наша кожа, волоски тоже требуют увлажнения и питания. Лучшим уходом после ламинирования будут масла и средства с аминокислотами. Необходимо приобрести себе в домашнее использование аргановое масло, касторовое либо усьмы.

4. Подходит ли мне эта процедура?

Процедура подходит практически всем. Но если у вас есть аллергия на компоненты в составе для ламинирования либо красителя, то лучше сказать об этом мастеру сразу. Главное, не стесняйтесь спросить, есть ли в составе аллергены.

Также следует помнить, что при ламинировании кутикула волоса открывается и окрашивание после может дать очень насыщенный результат. Поэтому если вы хотите натуральные ресницы и брови, но не желаете оттенок темнее, тогда окрашивание после процедуры проводить не стоит, достаточно сделать моделирование пинцетом. Так же, если у вас от природы густые брови, которые легко укладываются с помощью геля, тогда ламинирование бровей нет необходимости делать.

5. Можно ли мочить и красить тушью ресницы/брови после процедуры?

После процедуры ламинирования мочить ресницы/брови нельзя в течение 24 часов. Необходимо избегать бани, сауны и агрессивных косметических средств. Поскольку направление волоска поменялось с помощью ламинирования, состав в течение 24 часов еще активный. И чтобы не навредить форме, которую мастер придал ресницам и бровям, не нужно мочить и красить тушью.

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