Как избавиться от следов похмелья: 5 эффективных способов

Громкая вечеринка со спиртным и недостаток сна могут обернуться по утру в виде обезвоживания и других следов усталости на коже лица.

Чтобы избавиться от следов похмелье, следует прислушаться к эффективным советам, которые помогут выглядеть с утра не только бодро, но и хорошо, пишет Esquire.

Умывание холодной водой. Чтобы взбодриться и активизировать клетки кожи лица необходимо после пробуждения сразу же умыться холодной водой.

Массаж льдом. Если же холодная вода не взбодрила, рекомендуется провести ритуал в виде массажа льдом: нужно аккуратными движениями протереть ими лицо, особое внимание уделив области вокруг глаз. Помните, слишком длительный контакт кожи со льдом может спровоцировать переохлаждение и дополнительные покраснения. Поэтому специалисты рекомендуют легкими массажными движениями провести эту процедуру, чтобы не получить обратный эффект.

Отшелушивание кожи. Вернуть коже лица здоровый вид поможет процедура отшелушивания. От скраба после похмелья следует отказаться, а вот легкий гоммаж мягкой мочалкой или муслиновой салфеткой будет в самый раз. Необходимо по всему лицу пройтись круговыми движениями. Помните, не нужно сильно надавливать и тереть кожу, чтобы не получить красноту и раздражение.

Массаж кончиками пальцев. Если же массаж льдом не вернул вашему лицу более приемлемый вид, рекомендуется воспользоваться в качестве альтернативы подушечками пальцев: следует помассировать надглазные дуги, крылья носа и нижнюю часть скул. Такой метод поможет улучшить циркуляцию крови и снимет оттек.

Увлажнение кожи. После похмелье кожа лица нуждается в дополнительном увлажнении. Так, на помощь в таком случае придут гидрогелевые маски, патчи под глаза либо же гель для кожи вокруг глаз с массажером-аппликатором. Если же у вас не оказались SOS средства для быстрого увлажнения, можно, к примеру, воспользоваться свежим огурцом: нужно порезать его кружочками и нанести на лицо на 15-20 минут. В качестве альтернативы также можно применить замороженные ягоды, однако с ними нужно быть осторожными – от некоторых видов у многих может быть аллергическая реакция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали продукты, которые помогают бороться с похмельем.