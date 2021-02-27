Как избавиться от следов похмелья: 5 эффективных способов

Obozrevatel
Obozrevatel
Красота
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Как избавиться от следов похмелья: 5 эффективных способов

Громкая вечеринка со спиртным и недостаток сна могут обернуться по утру в виде обезвоживания и других следов усталости на коже лица.

Чтобы избавиться от следов похмелье, следует прислушаться к эффективным советам, которые помогут выглядеть с утра не только бодро, но и хорошо, пишет Esquire.

  • Умывание холодной водой. Чтобы взбодриться и активизировать клетки кожи лица необходимо после пробуждения сразу же умыться холодной водой.

Умывание холодной водой возобновит циркуляцию крови.

  • Массаж льдом. Если же холодная вода не взбодрила, рекомендуется провести ритуал в виде массажа льдом: нужно аккуратными движениями протереть ими лицо, особое внимание уделив области вокруг глаз. Помните, слишком длительный контакт кожи со льдом может спровоцировать переохлаждение и дополнительные покраснения. Поэтому специалисты рекомендуют легкими массажными движениями провести эту процедуру, чтобы не получить обратный эффект.

Ледяной массаж снимет отечность после похмелья.

  • Отшелушивание кожи. Вернуть коже лица здоровый вид поможет процедура отшелушивания. От скраба после похмелья следует отказаться, а вот легкий гоммаж мягкой мочалкой или муслиновой салфеткой будет в самый раз. Необходимо по всему лицу пройтись круговыми движениями. Помните, не нужно сильно надавливать и тереть кожу, чтобы не получить красноту и раздражение.

Отшелушивание кожи придаст лицу после похмелье здоровее вид.

  • Массаж кончиками пальцев. Если же массаж льдом не вернул вашему лицу более приемлемый вид, рекомендуется воспользоваться в качестве альтернативы подушечками пальцев: следует помассировать надглазные дуги, крылья носа и нижнюю часть скул. Такой метод поможет улучшить циркуляцию крови и снимет оттек.

Увлажнение кожи придаст лицу после вечеринки отдохнувший вид.

  • Увлажнение кожи. После похмелье кожа лица нуждается в дополнительном увлажнении. Так, на помощь в таком случае придут гидрогелевые маски, патчи под глаза либо же гель для кожи вокруг глаз с массажером-аппликатором. Если же у вас не оказались SOS средства для быстрого увлажнения, можно, к примеру, воспользоваться свежим огурцом: нужно порезать его кружочками и нанести на лицо на 15-20 минут. В качестве альтернативы также можно применить замороженные ягоды, однако с ними нужно быть осторожными – от некоторых видов у многих может быть аллергическая реакция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали продукты, которые помогают бороться с похмельем.

Здоровье