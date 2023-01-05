Как дать вторую жизнь свитеру и создать стильный образ: необычный лайфхак покорил сеть

Англоязычная блогерша Стефани Маккаби удивила подписчиков необычным лайфхаком, спасшим ее старый свитер. Несколько лет назад она заказала кофту, но не угадала с размером, поэтому почти не одевала ее все это время.

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Однако простой секрет смог "реанимировать" старую одежду. На себе Стефани показала модный прием в TikTok, который собрал 140 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша надела вязаный серый свитер, некрасиво сидевший на фигуре, другой стороной. Таким образом, горловина закрепилась на талии, а широкая нижняя часть обнажила плечи и спину Стефани.

Это помогло блогерше с пышными формами создать правильные акценты и зрительно уменьшить пропорции тела.

Интересно, что такой прием можно использовать не только на базовых свитерах. Стефани показала, как ее кофта на пуговицах превратилась в более стильный вариант.

Когда она одела свитер наоборот, он выглядел гораздо лучше. Разделение послужило новым вырезом снизу, а лишняя ткань драпировалась, образуя вырез, похожий на капюшон спереди.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогерша Лорен Александрия поделилась с пользователями сети простым лайфхаком, который позволяет за несколько секунд визуально сделать ноги длиннее и выглядеть стройнее. Секрет кроется в правильно подобранной одежде.

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