Как быстро избавиться от мешков под глазами: лайфхак на 60 секунд

Мешки под глазами очень портят общее впечатление от лица, существенно прибавляя возраст. В холодное время года из-за отсутствия солнца кожа под глазами еще больше темнеет.

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Это связано с нехваткой витамина D. Как быстро избавиться от мешков под глазами, рассказало издание Express.

Зимой мешки под глазами усиливаются, ведь недостаток витамина D замедляет рост и высвобождение красных кровяных телец в кровоток, из-за чего кожа под глазами темнеет. Лицо выглядит тусклым и уставшим, даже если вы хорошо отдохнули. Конечно, удачный макияж сможет скрыть недостаток, но общую ситуацию не исправит даже толстый слой тонального крема.

Визажист Сафрон Хьюз поделилась советами, как скрыть темные круги и снизить отечность глаз. Она советует "60-секундный трюк", который заключается в том, чтобы приложить к участку под глазами охлажденные ложки. Минуты будет вполне достаточно. Важно заранее подержать ложки в холодильнике.

Температура уменьшает отечность, давление ложек может стимулировать лимфодренаж. Это выведет излишнюю жидкость из-под глаз.

Затем следует обязательно нанести увлажняющий крем. Можно использовать осветляющую пудру.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти секретах идеального макияжа от француженок.

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