Инстаграм 100 лет назад: блогер на себе показала, как менялись идеалы женской красоты

Фитнес-блогер Кейси Хо из Калифорнии показала подписчикам в соцсетях, как менялись идеалы красоты и представления об эталонной женской фигуре с 1400 года до наших дней. Американка с помощью фотошопа изменила свое тело, добавляя или убирая лишние сантиметры в талии и бедрах.

Таким образом Кейси хотела продемонстрировать, что мода на внешность очень нестабильна и подстроиться под стандарты красоты невозможно, поскольку они все время меняются. Лучше беспокоиться о своем физическом и психологическом здоровье. Необычным фотопроектом блогер поделилась на личной странице в Instagram.

1400–1700 года

В эпоху Итальянского Ренессанса выглядеть упитанной, с округлым животом, широкими бедрами и пышным бюстом было модным. Хорошее питание считалось признаком богатства, а поэтому полнота говорила о достатке. Худыми были только бедняки.

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1920-е годы

Мальчишеская фигура, по мнению девушек тех времен, гарантировала им вечную юность. Визуально дамы с плоской грудью и узким тазом выглядели младше, поэтому все старались соответствовать андрогинному стилю. Для этого даже перевязывали молочные железы бинтами или другими полосками ткани.

1950-е годы

Фигура "песочные часы", которую до сих многие стремятся заполучить, набирает популярности в 50-х. Актриса Элизабет Тейлор, исполнившая роль египетской царицы Клеопатры в одноименном фильме, становится идеалом красоты. Ее параметры "90-60-90" – мечта каждой дамы тех времен. Секс-символ Мэрилин Монро демонстрирует, что пышные формы – это соблазнительно и желанно. Женщинам даже рекламируют таблетки для увеличения веса. В этом же десятилетии создаются журнал Playboy и Барби.

Начало 90-х:

Худоба возвращается в моду. Угловатая структура костей, истощенный вид и костлявость – вот что доминирует на подиумах и обложках журналов. Для этого даже придумали слегка пугающее название – "героиновый шик".

Середина 90-х – 2000-е годы:

В моде большая грудь, плоский живот и промежутки между внутренними частями бедер. Постепенно набирает широкой популярности маммопластика – увеличение груди. В 2010 году эта операция стала самой часто выполняемой в США. Эпоха ангелов Victoria's Secret: идеальная женщина должна быть высокой, стройной, с длинными подтянутыми ногами и пышным бюстом.

Середина 2010-х – 2018 года:

В моде максимально тонкая талия, объемные ягодицы и широкие бедра. Благодаря моделям Instagram (особенно как никогда популярной Ким Кардашьян) наблюдается огромный всплеск пластических операций по имплантации "пятой точки".

2020-е годы

На этом моменте Кейси Хо обратилась к подписчицам с риторическим вопросом и выводом в одном ключе: "Почему мы относимся к своему телу так же, как к одежде? Когда-то это модно, а когда-то выходит из моды. Перестаньте так поступать с собой и своими формами. Любите то, что имеете".

Блогер уверена, что идеала красоты в современном мире быть не должно, а безупречным телом обладает каждая девушка, которая заботится о себе и своем здоровье.

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