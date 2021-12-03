Газета вместо туалетной бумаги и одеколон от прыщей. Топ-3 самых вредных гигиенических привычек времен СССР

В том, что хозяйственные мыло лучше любых современных гелей для душа, до сих пор уверены многие люди советской закалки. Однако специалисты рассказали правду об этой и других гигиенических привычках времен СССР, которые, как оказалось, могли серьезно навредить здоровью.

Эксперты специализированного издания "МедикФорум" назвали ТОП-3 самых вредных правил, которых придерживались люди в Советском Союзе. Среди них: мытье тела хозяйственным мылом, использование газеты вместо туалетной бумаги и одеколон от прыщей.

1. Хозяйственное мыло – только для стирки

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Мыть тело таким средством опасно. В его составе содержатся вредные жирные кислоты, саломаса и щелочи, а также едкий натрий и канифоль. Если его часто использовать, то можно заметить жжение при попадании в глаза или полость рта. Медики рекомендуют оставить это мыло исключительно для стирки одежды. Однако обратите внимание, что оно может сработать как аллерген и поспособствовать появлению дерматита.

2. Газеты – не туалетная бумага

Дефицит на туалетную бумагу пробудил в советских людях смекалку и натолкнул на мысль использовать в качестве санитарно-гигиенических целях газеты. В краске печатных СМИ присутствуют такие вредные вещества для человеческого организма, как хромат и сульфид свинца. Они могут вызвать свинцовые опухоли.

3. Одеколон – лицу не друг

Женщины в СССР привыкли использовать мужской одеколон в качестве средства для борьбы с прыщами или как альтернативу современной мицеллярной воде (для снятия макияжа). В конце 40-ых годов, когда появилась первая косметика, дамы снимали ее при помощи мыла. Затем в ход пошло и парфюмерное средство. Как выяснилось, оно очень негативно влияет на состояние лица. Из-за большого количества спирта кожа становится сухой и начинает шелушиться. Также использование одеколона грозит возникновением пигментных пятен. Помимо этого, при неаккуратном использовании, есть риск сжечь глаза.

Ранее OBOZREVATEL писал, что привычные для некоторых женщин утренние бьюти-ритуалы на самом деле могут приносить больше вреда, чем пользы. К примеру, эксперты не рекомендуют использовать утром скрабы или пилинг-скатки. Об этих и других вредных привычках читайте в нашем материале.