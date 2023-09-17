Эти оттенки помады придают возраст абсолютно всем женщинам: что стоит выбросить из косметички.

В мире, который восхищен молодостью и постоянно меняющимися стандартами красоты, есть неоспоримая истина, которую часто забывают, – привлекательность возраста и утонченность, которую он дарит тем, кто прошел бесчисленные страницы жизни. И хотя косметическая индустрия часто отвечает современным тенденциям, губная помада, вечный символ элегантности и самовыражения остается неизменным спутником женщин всех возрастов. Однако важно помнить о возрастных особенностях, которые ненароком можно неудачно подчеркнуть, если не знать секретных тонкостей. Бьюти-эксперты имеют свое мнение на этот счет. Какое именно – читайте дальше.

Визажист из Франции Али Андреа призвала пожилых женщин пересмотреть свое отношение к определенным оттенкам помады. По ее словам, помады телесного оттенка без использования карандаша для губ могут выглядеть некстати. Эксперт объяснила, что карандаш придает губам объем и подчеркивает их форму, в то время как без него макияж может выглядеть плоским, пишет Express.

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Однако телесный оттенок помады – не единственный, который визажист занесла в черный список для возрастной кожи. Али посоветовала избегать косметику с едва заметным блеском или с блестками в пигменте. "Это может привлечь внимание к морщинам на лице", – отметила она.

Поставила крест эксперт и на помадах холодных оттенков. Вместо них она порекомендовала присмотреться к фиолетовым, розовым или персиковым пигментам, которые подчеркнут природный румянец. Неуместность холодных оттенков визажистка продемонстрировала на себе, накрасив губы ягодно-розовым цветом. "Теперь я выгляжу так, будто курила 20 лет", – прокомментировала она. После помады такого оттенка губы Али действительно стали выглядеть текстурированными.

Молодым девушкам парижанка посоветовала нанести на губы светлый оттенок, а после – более темный в центре и на лук купидона. Это поможет создать нужную тень и придаст объем.

Еще одна бьюти-гуру Андреа Харпер, соучредитель бренда безглютеновой и веганской косметики Red Apple Lipstick, считает, что темная или красная помада старит. "Хотя есть исключения", – отметила она. Женщина постарше может заявить о себе ярким оттенком или кроваво-красными губами, однако эти цвета также могут прибавить лет. Андреа объяснила: "Плохая новость заключается в том, что яркая, темная или очень красная помада может привлечь нежелательное внимание ко рту, морщинам и зубам".

Конечно не стоит категорически отказываться от губной помады: по словам эксперта, есть некоторые оттенки, которые обладают абсолютно противоположным, антивозрастным эффектом. Андреа посоветовала пожилым женщинам выбирать "мягкий цвет губ", желательно розового оттенка в сочетании с другими основными элементами макияжа. Эксперт рекомендует использовать розовую помаду не саму по себе, а в качестве дополнения к "целому" макияжу: "Если вы используете качественный тон, хороший консилер и нейтральный макияж глаз, тогда мягкая кремовая текстура более нейтрального цвета придает губам женственный, молодой вид".

Для того, чтобы подобрать идеальный оттенок помады для себя, необходимо пользоваться общим правилом: отдавать предпочтение оттенкам, которые на один уровень темнее природного пигмента ваших губ.

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