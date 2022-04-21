Эксперты рассказали, какие пластические операции делала Оксана Марченко, и почему на пресс-конференции в Москве она сидела в маске.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер и эксперт по красоте Анна Филимонова прокомментировали, какие операции по коррекции внешности сделала украинская телеведущая Оксана Марченко и почему она просидела почти всю пресс-конференцию в России в защитной маске. По мнению экспертов, процедуры обошлись супруге депутата-оппозиционера Виктора Медведчука, ранее задержанного СБУ, в около 20 тысяч евро.

В частности, Слоссер в комментарии для "Завтрак с 1+1" признался, что испугался, когда впервые увидел видеообращение Марченко. Мужчина отмечает, что телеведущая стала совсем другим человеком из-за ряда пластических операций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Верхняя губа почему стала длиннее. Я понимаю почему. Это не только потому, что, возможно, был введен препарат в верхнюю губу, как очень часто случается. Вероятно, это за счет того, что поднялся кончик носа. Очевидно, она сделала ринопластику, уменьшившую кончик носа, потому что у нее он был немного шире", – указал пластический хирург.

Видео дня

Слоссер добавил, что Марченко также предположительно сделала пластическую операцию на веках.

"Во время моргания глазами я обратил внимание, что у нее верхнее и нижнее веки не полностью смыкаются. Это как раз говорит об очень агрессивно проведенной операции по пластике век. Пластический хирург допустил какую-то техническую ошибку и забрал слишком много кожи, или она провела операцию не так давно и не полностью прошла реабилитация", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь Филимонова сказала, что жена Медведчука сделала крайне неудачную пластику, и, вероятно, не умеет пользоваться косметикой.

"Она, видимо, не умеет пользоваться косметикой... У этой женщины очень высокие требования к своей внешности. Пожалуй, она была очень поражена этим хейтом, ей было некомфортно, поэтому она решила одеть маску, чтобы эту атаку сдержать", – допустила эксперт.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял забавную пародию на телеведущую Оксану Марченко. Юморист пофантазировал, в каких образах и с какой речью "паломница" предстала бы перед другими лидерами: Лукашенко, Дартом Вейдером и даже президентом Троещины.