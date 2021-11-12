Американка 10 лет не бреет подмышки: как она выглядит. Вирусное видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Красота
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Американка 10 лет не бреет подмышки: как она выглядит. Вирусное видео

В сети появилось видео, как американка по имени Тейлор Тилт продемонстрировала свои подмышки, которые не бреет уже 10 лет. Девушка уверяет, что с ними "чувствует себя женственнее".

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok, в описании к которому задалась вопросом, сможет ли она начать бриться. В ролике она продемонстрировала, как подносит бритву к подмышке, и в какой-то момент выкидывает ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким образом, она ответила на свой вопрос, дав понять, что не откажется от многолетней традиции.

Американка не бреет подмышки 10 лет.
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Когда у американки поинтересовались, для чего она оставляет волосы, Тейлор ответила, что ей так комфортнее.

"С ними я больше чувствую себя женщиной. Мне всю жизнь говорили бриться, а потом я увидела другую женщину, которая также не бреется. Я была расстроена, и поэтому попробовала, и мне это понравилось", – сказала Тейлор.

Она добавила, что перестав эпилироваться, ее волосы стали мягче и щетина в подмышечных впадинах больше не чешется.

Американка не бреет подмышки 10 лет.

К слову, ролик стал настолько популярным, что его просмотры достигли цифры в три миллиона. Кроме того, видео набрало почти 200 тысяч лайков, более 4,5 тысяч комментариев и несколько тысяч репостов.

Американка не бреет подмышки 10 лет.

Пользователи сети были шокированы увиденным, и поспешили выразить это в комментариях. Одни посмеялись, другие раскритиковали девушку, а также были и те, кто поддержали Тейлор.

"Мои вырастут так за день", "Ты бы могла быть привлекательной", "Как будто животное на ферме", "Я ценю тебя за то, кто ты", "Она женщина, а не Барби", "Если бритье не делает вас счастливыми, не стоит. Сил вам", "10 лет? У меня через неделю будут такие", "Смело", – пишут люди.

Пользователи сети написали свой отзыв.
Пользователи сети написали свой отзыв.
Американка не бреет подмышки 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что множество голливудских звезд поддерживают бодипозитив и не считают нужным избавляться от волос на теле. Среди них – Мадонна, Адель, Джулия Робертс и другие.

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