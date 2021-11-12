Американка 10 лет не бреет подмышки: как она выглядит. Вирусное видео

В сети появилось видео, как американка по имени Тейлор Тилт продемонстрировала свои подмышки, которые не бреет уже 10 лет. Девушка уверяет, что с ними "чувствует себя женственнее".

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok, в описании к которому задалась вопросом, сможет ли она начать бриться. В ролике она продемонстрировала, как подносит бритву к подмышке, и в какой-то момент выкидывает ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Таким образом, она ответила на свой вопрос, дав понять, что не откажется от многолетней традиции.

Видео дня

Когда у американки поинтересовались, для чего она оставляет волосы, Тейлор ответила, что ей так комфортнее.

"С ними я больше чувствую себя женщиной. Мне всю жизнь говорили бриться, а потом я увидела другую женщину, которая также не бреется. Я была расстроена, и поэтому попробовала, и мне это понравилось", – сказала Тейлор.

Она добавила, что перестав эпилироваться, ее волосы стали мягче и щетина в подмышечных впадинах больше не чешется.

К слову, ролик стал настолько популярным, что его просмотры достигли цифры в три миллиона. Кроме того, видео набрало почти 200 тысяч лайков, более 4,5 тысяч комментариев и несколько тысяч репостов.

Пользователи сети были шокированы увиденным, и поспешили выразить это в комментариях. Одни посмеялись, другие раскритиковали девушку, а также были и те, кто поддержали Тейлор.

"Мои вырастут так за день", "Ты бы могла быть привлекательной", "Как будто животное на ферме", "Я ценю тебя за то, кто ты", "Она женщина, а не Барби", "Если бритье не делает вас счастливыми, не стоит. Сил вам", "10 лет? У меня через неделю будут такие", "Смело", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что множество голливудских звезд поддерживают бодипозитив и не считают нужным избавляться от волос на теле. Среди них – Мадонна, Адель, Джулия Робертс и другие.