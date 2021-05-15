Врач предупредила о вреде детских молочных смесей

Сладкое детское питание и отсутствие грудного вскармливания могут быть бомбой замедленного действия для здоровья младенца.

Как пишет Daily Mail, ведущий детский врач Великобритании доктор Камилла Кингдон утверждает, что дети, вскармливаемые детской смесью, с большей вероятностью столкнутся с ожирением.

Только 81% матерей кормят новорожденных грудью, а 34% продолжают грудное вскармливание после шести месяцев.

Врач обвинила компании-производители смесей в том, что они "преследуют родителей, находящихся в стрессовом состоянии", с целью увеличения прибыли.

Из-за огромной нехватки патронажных врачей молодые родители не получают необходимых советов, которые помогут им сделать правильный выбор.

По ее словам, многих детей отнимают от груди с помощью заранее приготовленной пищи, из-за которой они становятся сладкоежками.

Треть детей в Англии к моменту окончания начальной школы имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое лекарство от аппетита подтвердило свою эффективность в лечении ожирения.