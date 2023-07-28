1. "НЕЛЬЗЯ" означает недопустимые и опасные для жизни вещи.

Видео дня

2. По возможности заменяйте слово "НЕЛЬЗЯ" на "ОПАСНО".

Далее текст на языке оригинала.

3. "НЕ МОЖНА" має бути небагато, інакше воно знеціниться і дитина перестане його чути.

4. "НЕ МОЖНА" має на увазі конкретні наслідки, якщо дитина порушить заборону.

5. Разом з "НЕ МОЖНА", що і коли можна. Пропонуйте альтернативу: "Це не можна, але це можна".

6. Якщо ситуація дозволяє, заміняйте НЕ МОЖНА поясненнями. Наприклад: "Дай мені руку, ми разом перейдемо дорогу. Дитині одному переходити дорогу небезпечно".

7. НЕ МОЖНА означає НЕ МОЖНА.

Заборони у вихованні потрібні та важливі, але вони не повинні бути основним інструментом виховання. Заборони – мають допоміжну функцію.

P.S. Що забороняли вам ваші батьки, чого, на вашу думку, забороняти не потрібно було (це викликало у вас сильну образу або протест)?