Прогноз на апрель: астролог предупредила о трудном периоде

В конце апреля ожидается непростой период, что будет связано с ингрессией планет. Начнется он с 25 числа.

Апрель будет достаточно активным месяцем. Динамику создаст множество ингрессий планет (то есть, переходов планет из одного знака зодиака в другой). Смена энергий принесет активацию разных сфер. А последняя неделя месяца обещает быть очень напряженной. Сложности начнутся приблизительно с 25 апреля. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

"Традиционно будет новолуние 12 апреля в знаке Овна, а полнолуние – 27 апреля, закипят страсти Скорпиона", – отметила она.

В течение месяца Меркурий поменяет знак дважды: 4 апреля перейдет в Овен, а 19 – перейдет в стабильный Телец. Венера сменит знак с активного и агрессивного Овна на стабильного Тельца, тем самым станет в знак своей обители, где будет особо сильной. 23 апреля Марс перейдет в знак Рак, станет более мягким, и энергия направится в семью.

"Направляем максимальную энергию в деятельность! Май и июнь будут под влиянием ретро планет и затмений, разойтись не удастся", – предупредила астролог.

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