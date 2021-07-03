Считается, что список вещей, которые не может простить русская женщина, достаточно короткий. Для старшего поколения он вообще состоял всего из двух пунктов: пил и бил (и то не всегда). А для нынешнего? Решила собрать топ поводов для расставания, которые часто оказываются для мужчин сюрпризом.

- Настоял на аборте, когда жена хотела родить

Эта причина, по моим субъективным ощущениям, приводит к разводу в 95% случаев. В оставшихся 5% случаев развод происходит фактически, а пара остается вместе лишь формально, по документам. Все-таки мужчина, который претендует на главную роль в жизни женщины, а не на дежурное "кушать подано!" на один вечер, должен быть готов подстраховать ее в случае беременности. И стать если не каменной стеной, то хотя бы югославской стенкой. Это программа, вшитая очень глубоко, чуть не на биологическом уровне. Мужчина, который не может дать стабильности хотя бы в этом, очень быстро оказывается чужим.

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- Показал паразитическое отношение в тяжелый период или во время болезни

Многие женщины очень хорошо помнят, когда приняли решение о разрыве. Это случилось тогда, когда она тяжело болела, и лежала, свалившись без сил. А жених или муж лишь раздражался на отсутствие привычного обслуживания. В этот момент некоторые женщины словно приходят в себя словно после летаргического сна, и понимают – они имели дело с паразитирующим организмом. И сейчас вместо сочувствия он может проявлять только недовольство сократившимся пайком. Это озарение иногда приходит после нескольких лет вместе. Пожалуй, лучшей лакмусовой бумажки для непорядочного "пользователя" не существует в природе.

- Испортил праздник, юбилей, значимую дату

Если обычный скандал можно и нужно пережить и забыть, то с теми ссорами, которые произошли в праздник, так сделать не получится. Хотя бы потому, что жена волей-неволей будет вспоминать об этом каждую годовщину. Если же испорчено одно из главных событий в жизни: совершеннолетие, свадьба, юбилей, то забыть это не удастся никогда. А уж если свидетелями унижения стали многочисленные гости, то его эффект усилится многократно. Впрочем, вы представляете себе человека, который не может прожить без скандала даже несколько часов, или отложить его на следующий день? Я считаю, что расставаться с такими гражданами вполне оправдано.

- Не заступился в конфликте

Речь идет не только о той ситуации, когда компания злобных хулиганов проявляет интерес к девушке, а ее спутник быстро убегает в противоположном направлении. Такое в нашем мире к счастью случается редко и трактуется вполне однозначно. Но бывают ситуации, когда в самое мирное время происходит то, что воспринимается женщиной как угроза. Например, ссора с его мамой. Острая ситуация с начальством. Внезапные финансовые проблемы, свалившиеся на голову и грозящие последствиями. Если мужчина в этом случае не обозначил свою позицию, а предпочел отмолчаться, как будто этого его не касается, то он попадает в зону риска. Особенно цинично выглядит тогда, когда на каждом шагу товарищ орет, что он – защитник. И лежит на печи в ожидании хулиганов, которые в это время режутся друг с другом в компьютерные игрушки.

- Перекрыл кислород

Самое большое удивление обычно вызывает расставание, связанное с необходимостью реализации для женщины. В нашей культуре об этом говорят мало и скупо. А требования прекратить общение с друзьями, бросить хобби (особенно то, что не приносит пользы лично мужу), свои личные интересы и стать скромнее во внешних проявлениях рассматриваются как обоснованные. Он же муж. Многие мужчины в любой женской активности видят возможность ухода к другому, или просто возмущены, что не весь ресурс женщины идет в семью, а еще что-то остается.

Однако для женщины-экстраверта, для которой общение и деятельность являются кислородом, в таких отношениях становится невыносимо. Она бежит из них по той же причине, по которой нельзя много лет прожить с полиэтиленовым мешком на голове.

Впрочем, если ты выбираешь партнера для того, чтобы его любить, а не для того, чтобы на нем ехать, что может быть проще?

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